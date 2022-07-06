Almanların yüzde 42'si enflasyondan endişeli

Kamuoyu yoklama şirketi Ipsos’un yaptığı yeni bir araştırma, Almanya'da yaşayanların en büyük endişesinin enflasyon olduğunu ortaya koydu. İkinci sırada ise yoksulluk ve sosyal eşitsizlik geliyor.

Piyasa ve kamuoyu yoklama şirketi Ipsos’un yaptığı araştırmaya göre enflasyon, Almanya'da yaşayanların en büyük endişesi olmayı sürdürüyor. 27 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında yapılan ankete katılanların yüzde 42'si enflasyondan kaynaklanan fiyat artışlarının şu anda en büyük endişeleri arasında olduğunu dile getirdi. Geçen ay yapılan ankette enflasyonu endişeleri arasında sayanların oranı, 6 puan daha düşüktü.

Yoksulluk ve sosyal eşitsizliğin en büyük endişeleri arasında yer aldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 38. Geçen aya göre bu şıkta da 2 puanlık artış kaydedildi. Yüzde 31'lik bir kesim ise silahlı çatışmanın en büyük endişeleri arasında olduğunu dile getirdi. Haziran ayında yapılan ankette, araştırmaya katılanların yüzde 41'i silahlı çatışmayı en büyük endişeleri arasında saymıştı.

Pandemi endişe olmaktan çıkıyor

Korona pandemisini endişe kaynağı olarak görenlerin oranı ise düşmeye devam ediyor. Aralık ayında her iki kişiden biri (yüzde 51), salgını endişeleri arasında sayarken bu oran yüzde 18'e kadar geriledi.

Aralarında İsrail, Kanada, Malezya, Güney Afrika, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de olduğu 27 ülkede yapılan ankette korona pandemisini endişe olarak görenlerin oranı ortalama yüzde 12. Koronanın en fazla endişe kaynağı olarak görüldüğü ülke ise yüzde 33 ile Japonya. Anket yapılan ülkeler arasında pandeminin en az endişe uyandırdığı ülke yüzde 3 ile Macaristan oldu.

Enflasyon, anket yapılan ülkeler arasında üç aydır endişe kaynakları arasında ilk sırada olmayı sürdürüyor. Yüzde 64 ile Polonya, yüzde 62 ile Arjantin enflasyonun en fazla endişe verici görüldüğü ülkeler.

19 bin kişiyle sanal ortamda yapılan ankete İsrail, Kanada, Malezya, Güney Afrika, Türkiye ve ABD’de 18 ila 74 yaş, diğer ülkelerde ise 16 ila 74 yaş aralığındaki kişiler katıldı.

AFP / EC,ET