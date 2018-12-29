Almanların yüzde 38'i Merkel'in görevi erken bırakmasını istiyor

Almanya'da vatandaşların üçte birinden fazlası, Başbakan Angela Merkel'in 2021'den önce görevini bırakmasından yana. YouGov adlı uluslararası kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların yüzde 38'i, ekim ayı sonunda 2021 genel seçimlerinde tekrar başbakan adayı olmayacağını açıklayan Merkel'in, bu tarihi beklemeden koltuğundan kalkmasını istiyor. Alman Haber Ajansı (dpa) tarafından yaptırılan ankette, yüzde 43'lük bir kesim ise, Merkel'in görev süresini tamamlamasından yana. Ankete katılanların yüzde 18'inin ise görüş belirtmediği bildiriliyor.

Büyük Koalisyon'da Merkel'e alternatif yok

2005 yılından bu yana başbakanlık görevini sürdüren Merkel, 18 yıl boyunca üstlendiği Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti genel başkanlığı görevini ise aralık ayı başında bırakmış, ancak görev süresi bitene kadar başbakanlık koltuğunda oturmaya devam etmek istediğini belirtmişti. Büyük Koalisyon kapsamında başbakanlık koltuğuna başka bir ismin oturması pek mümkün gözükmüyor, zira koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon kapsamında Merkel'in halefinin belirlenmesine sıcak bakmıyor. Merkel'in başbakanlığının 2021'den önce sona ermesi ancak yeni bir koalisyon kurulduğunda veya Federal Meclis'te olası bir güvenoylamasını kaybettiği takdirde söz konusu olabilecek.

En fazla Merkel karşıtı AfD'de

CDU ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) seçmenlerinin yüzde 66'sı, Yeşiller'in seçmenlerinin de yüzde 65'i, Merkel'in 2021'e kadar başbakan kalmasından yana. Merkel'in görev süresini tamamlamasını isteyenlerin oranı, SPD'liler arasında yüzde 48, Hür Demokrat Parti (FDP) seçmenleri arasında yüzde 47 ve Sol Parti'liler arasında da yüzde 50. Ankete katılan sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin seçmenlerinin yüzde 78'i ise, Merkelin görev süresi bitmeden başbakanlık koltuğundan kalkmasını talep ediyor, 2021'e kadar başbakanlığa devam etmesini isteyen AfD seçmenlerinin oranı ise sadece yüzde 10.

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dpa / AÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe