 Almanların üçte ikisi aşı olmak istiyor | DÜNYA | DW | 29.12.2020

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DÜNYA

Almanların üçte ikisi aşı olmak istiyor

Uluslararası bir araştırma, Almanların yaklaşık üçte ikisinin koronavirüs aşısı olmak istediğini ortaya koydu. Çeşitli ülkelerde aşı olmak istemeyenlerin gerekçeleri birbirlerinden farklı.

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Korona salgını, biyolojik silahlarla düzenlenen olası bir saldırı halinde yaşanabilecek felaket senaryolarını da gündeme taşırken, NATO virüslerle düzenlenecek saldırılara karşı önlemlerin arttırılacağını açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanı Illa, aşı olmayı reddedenlerin isimlerini listeleyecekleri bir kayıt defteri oluşturacaklarını açıkladı. Ülkede aşı karşıtlarının oranı bir ayda yüzde 47’den yüzde 28’e düştü.

Geliştirdikleri koronavirüs aşısı Comirnaty’nin üretimi için yeni ortaklar arayan BioNTech, aşının Avrupa’da karmaşık bir ağ çerçevesinde üretildiğini söyledi.

Almanların yüzde 65'lik kesiminin yeni tür koronavirüs aşısı olmaya sıcak baktığı belirlendi. Ipsos Global Advisor Enstitüsü'nün yaptırdığı uluslararası anket, çeşitli ülkelerde vatandaşların koronavirüs aşısı olmak isteyip istemediklerini mercek altına aldı. Anket kapsamında 17-20 Aralık arasında 15 ülkede 13 bin 500 kişiyle görüşüldü.

Salı günü yayınlanan anket sonuçlarına göre, Japonların yüzde 60'ı, İtalyan ve İspanyolların yüzde 62'si ve İngilizlerin yüzde 77'si korona aşısı olmaya sıcak bakıyor. Öte yandan Brezilyalıların yüzde 78'i ve Çinlilerin yüzde 80'i aşı olmak istiyor.

Ancak bu oran her ülkede yüksek değil. Fransızların yalnızca yüzde 40'ı, Rusların yüzde 43'ü, ve Güney Afrikalıların yüzde 53'ü aşı olmaya sıcak bakıyor.

Anket sonuçları, Amerikan toplumunun, aşı olmaya sıcak bakanların oranının yükselişte olduğu tek ülke olduğunu da su yüzüne çıkardı. Ekim ayında yapılan ankete göre Amerikalıların yüzde 64'ü aşı olmak isterken, bu oran halihazırda yüzde 69'a yükselmiş durumda.

USA New York | Krankenschwester Sandra Lindsay bekommt Covid-19 Impfung

İnsanlar neden aşı olmak istemiyor?

Anket sonuçlarına göre, aşı olmaya sıcak bakılmamasının en önemli nedeni, olası yan etkilerden duyulan endişe. İkinci nedenin ise aşının etkili olup olmadığına ilişkin şüpheler olduğu tespit edildi. Üçüncü bir neden olarak katılımcılar, hastalığın tehdidi altında bulunmadıklarına ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Dördüncü neden olarak ise, genel aşı karşıtlığı kaydedildi. Aşı karşıtlığı yanıtı, en çok Rusya ve Güney Afrika'da ifade edildi.

AFP / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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