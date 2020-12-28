Almanların üçte ikisi aşı olmak istiyor

Almanların yüzde 65'lik kesiminin yeni tür koronavirüs aşısı olmaya sıcak baktığı belirlendi. Ipsos Global Advisor Enstitüsü'nün yaptırdığı uluslararası anket, çeşitli ülkelerde vatandaşların koronavirüs aşısı olmak isteyip istemediklerini mercek altına aldı. Anket kapsamında 17-20 Aralık arasında 15 ülkede 13 bin 500 kişiyle görüşüldü.

Salı günü yayınlanan anket sonuçlarına göre, Japonların yüzde 60'ı, İtalyan ve İspanyolların yüzde 62'si ve İngilizlerin yüzde 77'si korona aşısı olmaya sıcak bakıyor. Öte yandan Brezilyalıların yüzde 78'i ve Çinlilerin yüzde 80'i aşı olmak istiyor.

Ancak bu oran her ülkede yüksek değil. Fransızların yalnızca yüzde 40'ı, Rusların yüzde 43'ü, ve Güney Afrikalıların yüzde 53'ü aşı olmaya sıcak bakıyor.

Anket sonuçları, Amerikan toplumunun, aşı olmaya sıcak bakanların oranının yükselişte olduğu tek ülke olduğunu da su yüzüne çıkardı. Ekim ayında yapılan ankete göre Amerikalıların yüzde 64'ü aşı olmak isterken, bu oran halihazırda yüzde 69'a yükselmiş durumda.

İnsanlar neden aşı olmak istemiyor?

Anket sonuçlarına göre, aşı olmaya sıcak bakılmamasının en önemli nedeni, olası yan etkilerden duyulan endişe. İkinci nedenin ise aşının etkili olup olmadığına ilişkin şüpheler olduğu tespit edildi. Üçüncü bir neden olarak katılımcılar, hastalığın tehdidi altında bulunmadıklarına ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Dördüncü neden olarak ise, genel aşı karşıtlığı kaydedildi. Aşı karşıtlığı yanıtı, en çok Rusya ve Güney Afrika'da ifade edildi.

AFP / BÜ,ET

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