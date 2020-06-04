 Alman yetkili: Türkiye′de yaz tatili mümkün | ALMANYA | DW | 04.06.2020

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ALMANYA

Alman yetkili: Türkiye'de yaz tatili mümkün

Almanya Hükümeti’nin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, Alman turistlerin Türkiye'ye gidebilmesi konusunda iyimser olduğunu ve gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde bunun mümkün olacağını ifade etti.

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Almanya Federal Hükümeti'nin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, Alman turistlerin önümüzdeki yaz tatili döneminde Türkiye'ye gidebilmeleri konusunda iyimser açıklamalarda bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, "Üçüncü ülkelere yönelik seyahat uyarılarını da adım adım kaldırmayı düşünüyoruz. Enfeksiyon sayılarının düşük olması ve güvenlik standartları ile önlemlerin de üst seviyede uygulanması halinde seyahat uyarılarını devam ettirmek için bir neden görmüyorum" dedi.

Türkiye ile görüşmeler sürüyor

Hükümetin konuyla ilgili olarak Türkiye ile görüşme halinde olduğunu belirten Bareiß, "Dile getirdiğim koşullar çerçevesinde Alman turistlerin bu yaz Türkiye’de tatil yapmaları mümkün olacaktır" ifadesini kullandı. Bunun için iki ülke arasında havayolu ulaşımının olması gerektiğini vurgulayan Bareiss, bazı havayolu şirketlerinin yeniden uçuşlara başlayacağını duyurduğunu belirtti. Seyahat uyarısının Haziran ayının ortasından itibaren kalkacak olmasının, hem tatilciler, hem de Alman seyahat ekonomisi için önemli bir sinyal olduğunu dile getiren Bareiß, "Bu normalleşme yönünde atılmış bir adım" dedi.

Federal Hükümetin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß

Federal Hükümetin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß

Türkiye Almanlar açısından üçüncü sırada

Alman hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle konan seyahat uyarılarını ilk etapta 31 Avrupa ülkesi için, 15 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere kaldırma kararı almıştı. Avrupa Birliği (AB) dışında kalan ülkeler ile ilgili ise henüz karar alınmadı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Üçüncü ülkelerden Avrupa'ya seyahatlerle ilgili kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağını AB Komisyonu karara bağlayacak. Alınacak karara göre, gerektiği takdirde, konuyu yeniden haftaya bakanlar kurulu gündemine alabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Alman turistlerin dünya çapında en fazla rağbet gösterdiği üçüncü ülke konumunda olan Türkiye'nin durumu önem taşıyor. Türkiye turizm sektörü, Alman turistlerin önümüzdeki yaz tatili döneminde de ülkeye gelmesini bekliyor. Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden TUI de, seyahat etme imkanı doğduğunda, Türkiye’de tatil paketlerinin satışa sunulacağını açıkladı.

Karaismailoğlu: 15 ülke ile karşılıklı uçuşlar başlıyor

Bu arada Türkiye de, normalleşme çerçevesinde düzenli uluslararası uçuşlara yakında başlıyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk etapta 15 ülke ile karşılıklı uçuşların başlaması için anlaşma sağlandığını ve Haziran ayı içinde uçak seferleri yapılacak ülke sayısının kademeli olarak 40’a çıkacağını ifade etti.

Karaismailoğlu’nun sözünü ettiği 15 ülke arasında Almanya, İsviçre, Avusturya, Yunanistan, Katar, Güney Kore, Norveç, Bahreyn ve Bulgaristan da bulunuyor. Ulaştırma Bakanı, koronavirüs salgını sebebiyle uçuşların durdurulduğu 92 ülke ile daha seferlerin yeniden başlaması için görüşmeler yapıldığını belirterek, "Türkiye'nin güvenle uçulabilecek bir ülke olduğunu herkesin bilmesini sağlamak için de çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.

DHA,dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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