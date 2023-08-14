DJV'den gazetecilere uyarı: Türkiye'ye gitmeyin

Almanya Gazeteciler Birliği (DJV), gazetecileri iş veya kişisel amaçlı Türkiye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyardı. Muhalefetteki Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut'un gözaltına alınmasına işaret eden DJV Genel Başkanı gazeteci Frank Überall, "Bu son olay Erdoğan otokrasisinin kendisini eleştirenleri 'militan devlet düşmanı' olarak gördüğünü bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de bu sabah yapılan federal hükümetin basın konferansında, gazetecilerin başka mesleklere göre daha mı fazla tehlikede olduğuna dair bir soruya yanıtında, federal hükümetin Türkiye'ye yönelik seyahat açıklamasına dikkat çekti. Bu açıklamada, uzun süredir Türkiye'de keyfi tutuklamalar ve gözaltılar yaşanabileceği, özellikle muhalifler ile Alevi ve Kürt kökenli vatandaşların gözaltına alınabileceği veya ülkeye giriş yasağıyla geri gönderilebileceğine dikkat çekiliyor. Açıklamada bu tür yaptırımlara sosyal medyada bir paylaşıma beğeni yapmanın da yeterli olabileceği veya Cumhurbaşkanına hakaret gibi iddiaların neden olabileceği belirtiliyor.

DJV Genel Başkanı Frank Überall Fotoğraf: HMKW/Werner Siess

DJV Genel Başkanı Frank Überall, bugün yaptığı açıklamada, Milletvekili Akbulut'un bir süreliğine gözaltına alınmasına ilişkin olarak "Eğer parlamenter dokunulmazlık bile bir kişiyi Türkiye'de gözaltına alınmaktan korumuyorsa gazeteciler için tehlike çok daha büyük demektir" dedi. Überall gazeteci meslektaşlarına da seslenerek, "Bir gazeteci şimdiye kadar haberlerinde veya sosyal medyada Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan veya iktidar partisi AKP'yi eleştirdiyse Türkiye'den uzak dursun" dedi ve "Onun dışında bütün yaşanabileceklerin kestirilemez bir risk" olacağının da altını çizdi.

Akbulut Ağustos başında bir süre gözaltında tutuldu

Almanya'da muhalefetteki Sol Parti'nin federal meclis milletvekili Gökay Akbulut'un ay başında Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada bir süreliğine gözaltına alındığı, milletvekili olduğunu belirtmesine rağmen gözaltında tutulduğu hafta sonunda ortaya çıktı. Akbulut'un Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'deki Alman temsilciliklerin yoğun çabaları sonucu serbest bırakıldığı haber veriliyor.

Akbulut'un 2019'da yaptığı dört sosyal medya paylaşımı yüzünden hakkında terör örgütü propagandası iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmasının gözaltına gerekçe gösterildiği de belirtildi.

2017 yılından beri milletvekili olan Akbulut, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaşananların Türkiye'de kuvvetler ayrılığı olmadığını bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak "Ama endişelenmeyin! Hakkımda yakalama kararı çıkartarak beni sindiremeyeceksiniz" diye yazdı.

Kayseri doğumlu olan Milletvekili Akbulut, üyesi olduğu Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile Ekim ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini de duyurdu.

AFP / ETO,BÖ