Almanya: Eyaletler vatandaşlık reformunu onayladı

Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran ve çifte vatandaşlık önündeki engelleri kaldıran vatandaşlık yasası reformu bugün Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) onaylandı.

Eyalet Temsilciler Meclisi'ndeki oylama hararetli tartışmalara sahne oldu. Rheinland-Pfalz Eyaleti'nin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Malu Dreyer, reformu savunurken, Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı'na vekalet eden Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl ise reformu eleştirdi.

Thomas Strobl Fotoğraf: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Strobl, Alman vatandaşlığının daha kısa bir sürede alınabilmesini öngören reformlarla, "yanlış bir yola sapıldığını" dile getirerek, Almanca'nın öğrenilmesi dahil "gerçek entegrasyonun" daha çok zaman gerektirdiğini savundu. CDU'lu İçişleri Bakanı Strobl ayrıca, eyaletlerde vatandaşlığa kabul işlemleriyle ilgilenen makamlarda kapasite sıkıntısı olduğunu, bütün koşulları karşılayan yabancıların, başvurudan vatandaşlığa alıma giden süreçte zaten çoğu zaman uzun süre beklemek durumunda kaldığını aktardı.

Ancak tartışmalara rağmen reform Eyalet Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. 19 Ocak'ta Federal Meclis'te kabul edilen "Vatandaşlık hukukunun modernizasyonu" yasası, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Polat: Çifte pasaport yolda

Yeşiller Partili federal parlamento milletvekilli Filiz Polat, Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu kabullenmemekte ısrar ettiklerini söylediği Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) tutumunu eleştirdi. Polat, bu grubun son andaki engelleme çabalarına rağmen vatandaşlık reformunun kabul edildiğini belirterek, "Çifte pasaport yolda" dedi.

Filiz Polat Fotoğraf: picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka



CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ise, "Bir iktidar değişikliği olduğu takdirde göç politikası alanında yapacağım ilk şey, vatandaşlık yasası reformunu yürürlükten kaldırmak olur" açıklamasında bulundu.

Lindholz, "Son yıllarda ve son on yıllarda vatandaşlığa kabul edilenlerin bazılarının ne denli kabul edilemez görüş ve tutumlara sahip olduğunu gördüğümüzde, verilecek yanıt vatandaşlık önündeki engelleri azaltmak olmamalı" ifadelerini kullandı.

Andrea Lindholz Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Reformun ana hatları

Vatandaşlık yasası reformunun hayata geçmesiyle artık Alman vatandaşlığına geçecek kimseye, geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkması şart koşulmayacak.

Ayrıca Alman vatandaşlığına başvurmak için Almanya'da sekiz yıl ikamet etmiş olma koşulu beş yıla düşürülüyor. Hatta Almanya'ya uyum konusunda, iktisadi ve sosyal bakımdan "özel başarı" kaydeden göçmenlerin vatandaşlığa geçişi üç yılda gerçekleşebilecek.

Bir diğer önemli değişiklik de "misafir işçi" olarak nitelendirilen, 1960'lı yıllardan itibaren Almanya'ya gelen ilk kuşak göçmenlerin vatandaşlığa kabulünün kolaylaştırılacak olması. Karşılanması istenen vatandaşlık testi zorunluluğu yasa değişikliği ile ilk kuşaklar için düşürülecek. Normalde talep edilen Almanca dil bilgisi seviyesi konusunda da ilk kuşak göçmenler için istisna getirilecek. Bu kişiler yazılı sınavdan muaf tutulacak, gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için Almanca dil bilgisi yeterli sayılacak.

Tasarıyla, Alman vatandaşlığına geçecek herkese "özgürlükçü demokratik düzene" bağlı olma şartı getiriliyor. Antisemitik, ırkçı, yabancı düşmanı veya diğer insanlık onuruna aykırılık teşkil eden suçları işleyenler, ya da kadın-erkek eşitliğini, cinsel yönelimleri göz ardı edenler vatandaşlığa kabul edilmeyecek.

Bu arada Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde iltica başvurusu reddedilenlerin sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasını öngören yasa tasarısı da onaylandı. Geri Dönüşü İyileştirme Yasası ismini taşıyan yasa özellikle suçluların, tehdit oluşturanların ve insan kaçakçılarının daha hızlı sınır dışı edilmesini düzenliyor.

dpa / DA,ET

DW Türkçe’ye sansürsüz nasıl erişebilirim?