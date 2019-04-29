Alman vatandaşlığına geçişte Türkler ilk sırada

Almanya Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 2018 yılında Alman vatandaşlığı alan yabancılar arasında Türkler birinci sırada yer alıyor. Daire, geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığı alan Türkiye kökenlilerin sayısını 16 bin 700 olarak açıkladı. Bu rakam aynı zamanda 2013 yılından bu yana Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısında her yıl yaşanan düşüşün sona erdiği ve yeniden yükselişe geçtiği anlamına geliyor. İstatistik Dairesi, son yıllarda Alman vatandaşlığına geçişlerde hep ilk sırada yer alan İngilizlerin, 2018’de Türklerin ardında kaldığını ve tüm sene boyunca Alman vatandaşlığı alan İngiliz sayısının 6 bin 600 olduğunu duyurdu.

Türklerin sadece yüzde 2,2'si başvuruyor

Federal İstatistik Dairesi ayrıca vatandaşlık için gerekli olan, Almanya’da en az 10 yıl yaşamış olma kriterine sahip Türklerden yalnızca yaklaşık yüzde 2,2’sinin başvuruda bulunduğu bilgisini de verdi. Başkent Berlin’de yaşayan ve vatandaşlığa geçişle ilgili konularda uzman olan avukat Şükrü Uslucan, Türk vatandaşlığından feragat etme şartının Alman vatandaşlığına geçişleri etkilediğine dikkat çekerek, bu şart olmasa Alman vatandaşlığına geçmek isteyecek Türklerin sayısının da artacağı öngörüsünü dile getirdi. Uslucan, Türklerin Alman vatandaşlığına geçişlerinde son yıllarda yaşanan artışın da Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ilgili olabileceğini belirterk, bazı Türklerde Türkiye’den "içsel bir kopuş"un söz konusu olabileceğini kaydetti.

"Entegrasyona katkı sağlıyor"

Uslucan ayrıca, Alman vatandaşlığına sahip olmanın entegrasyona katkı sağladığını dile getirerek, "Birçok kişi, Alman kimliği taşısa bile bazı Almanların gözünde ‘Türk‘ olarak kalmaya devam edeceği duygusuna sahip olsa da, vatandaşlıkla bir nevi öz güven de kazanılıyor. Zira bu sayede, ‘Ben de sizin gibi Almanım, ben de buraya aitim‘ diyebiliyorsunuz" diye konuştu.

Alman Sosyolog ve Göç Araştırmacısı Thomas Faist ise Türklerin çoğunda, köklerinin olduğu ülkeye karşı kuşaklar boyunca çok güçlü bir duygusal bağ görüldüğünü ve ayrıca Almanya’da hissettikleri ırkçılığın da, Alman vatandaşlığına geçiş konusunda tereddütlerini artırdığını ifade etti.

Brexit etkisi

2016’da yapılan Brexit referandumunun ardından Alman vatandaşlığına başvuran İngilizlerin sayısında bir patlama yaşanmıştı. 2001-2016 döneminde Alman vatandaşlığı alan İngilizlerin toplam sayısı, 15 yılda 4 bin 800 iken, bu sayı 2016-2018 aralığında 17 bine yükseldi. Alman vatandaşlığına geçişlerde, ilk iki sırada yer alan Türklerle İngilizleri, üçüncü sırada 6 bin 220 kişi ile Polonya, dördüncü sırada 4 bin 325 kişiyle Romanya ve beşinci sırada 4 bin 80 kişiyle Irak vatandaşları takip ediyor. 2018 yılında Alman vatandaşlığı alan yabancıların toplam sayısı ise 112 bin 300 oldu.

Reuters, dpa / ET,BK

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