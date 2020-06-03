 Alman vatandaşlığına geçenler arasında Türkler ilk sırada | ALMANYA | DW | 03.06.2020

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ALMANYA

Alman vatandaşlığına geçenler arasında Türkler ilk sırada

Almanya’da 2019 yılında vatandaşlık alan yabancıların sayısı yüzde 15 arttı. Alman vatandaşlığına geçen 128 bin 900 kişi arasında Türkler 16 bin 200 ile birinci sırada yer aldı.

Deutscher Reisepass (Imago/STPP)

Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, Alman vatandaşlığa geçen Türklerin sayısında düşüş kaydedilmesine rağmen, Türklerin vatandaşlık alan yabancılar arasında birinci sırada bulunduğu belirtildi. 2019'da 16 bin 200 Türk, Alman vatandaşlığına geçti. Ancak vatandaşlık alması mümkün olan Türklerin sadece yüzde 1,2'sinin Alman vatandaşlığına geçtiği kaydedildi.

Bununla en az 10 yıldır Almanya'da yaşayan ve vatandaşlığa geçme şartlarını yerine getirenler kastediliyor.

Alman vatandaşlığına geçen yabancıların sayısı ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, 2019 yılında 183 ülkeden 128 bin 900 yabancı Alman vatandaşlığına geçti. Bunun 2003 yılında beri kaydedilen en yüksek rakam olduğuna dikkat çekildi.

İkinci sırada İngilizler var

Açıklamada, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından önce çok sayıda İngiliz'in Alman vatandaşlığına geçmesinin bu rakamı artırdığı ifade edildi. 2019 yılı istatistiklerine göre, Alman vatandaşlığına geçenler arasında Türklerin ardından ikinci sırada 14 bin 600 ile İngilizler yer aldı. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması yönünde 2016 yılında yapılan referandumdan beri Alman vatandaşlığını tercih eden İngilizlerin sayısının arttığı, dört yıl içinde yaklaşık 31 bin İngiliz'in Alman vatandaşı olduğu belirtildi.

Alman vatandaşlığına geçenler arasında üçüncü sırada 6 bin ile Polonyalılar yer alırken, bunu 5 bin 800 ile Rumenler ve 4 bin 600 ile Iraklılar izledi.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, Alman vatandaşlığına geçen her üç kişiden birinin AB vatandaşı olduğu belirtildi.

DW,dpa/JD,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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Alman vatandaşlığına geçişlerde Türkler ilk sırada

Eurostat verilerine göre AB ülkeleri vatandaşlığına geçişlerde azalma eğilimi sürerken 2018'de yeni vatandaşlar arasında ilk sırayı Faslılar aldı. Üçüncü sıradaki Türklerin çoğunluğu Alman vatandaşlığına geçti. (30.03.2020)  

Alman vatandaşlığına geçişlerde Türkler birinciliği koruyor

2018'de Alman vatandaşlığına geçen yabancı uyruklular arasında ilk sırayı yine Türkler aldı. Geçen yıl 16 bin 700 Türk Alman pasaportu alırken Brexit nedeniyle İngilizlerin başvurularındaki patlama da devam ediyor. (29.01.2020)  

Alman vatandaşlığına geçişte Türkler ilk sırada

2018 yılında Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında ilk sırayı Türkler aldı. Türklerin yüzde 97,8'i ise Alman vatandaşı olma şartlarını yerine getirmesine rağmen bu adımı atmıyor. (29.05.2019)  

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Almanya’da 2019 yılında vatandaşlık alan yabancıların sayısı yüzde 15 arttı. Alman vatandaşlığına geçen 128 bin 900 kişi arasında Türkler 16 bin 200 ile birinci sırada yer aldı.  

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