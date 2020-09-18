 Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı | YAŞAM | DW | 04.10.2020

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YAŞAM

Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı

Almanya Daimi Aşı Komisyonu, koronavirüs aşısına dair beklentilerin yüksek tutulmaması konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar aşı bulunsa dahi normal hayata dönüşün hemen mümkün olmayacağını belirtiyor.

Österreich Grippeimfpung in Wien (Lisi Niesner/Reuters)

Alman Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) üyeleri koronavirüs aşısı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Komisyonun üyesi Klaus Überla, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, aşının tescil edilmesinin ardından ilk aşamada sadece birkaç milyon doz aşı üretilebileceğine dikkat çekti. Virolog, "Uzmanlar arasında şu anda telaffuz edilen sayı beş milyon doz" dedi.

Komisyonun bir diğer üyesi Fred Zepp de aşı yapılan kişilerde bir dozdan fazla aşıya gereksinim duyulduğunu söyledi. Uzman, "Şu anda geliştirme aşamasında olan çoğu aşı adaylarının etki edebilmesi için iki doz yapılması gerekiyor" diye konuştu. Zepp, Alman halkının tümünün aşılanması için 160 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Uzmanlara göre, maske ve sosyal mesafe gibi koronavirüs önlemlerinin kaldırılması için yeterli sayıda kişinin aşılanması aylar alabilir. Komisyonun başkanı Thomas Mertens, sürü bağışıklığı etkisinin sağlanması için Alman halkının en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğine dikkat çekerek, bunun aylar sürebileceğini belirtti.

Daimi Aşı Komisyonu üyesi Pediatrist Martin Terhardt'a göre, bu süre en az sekiz ay. Ancak uzman normal hayata dönülebilmesinin 1,5-2 yıldan önce mümkün olmayacağına dikkat çekti.

Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüse bağlı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 33 bine yükseldi. Enfeksiyon nedeniyle hayatını en fazla sayıda kişinin kaybettiği ülke ABD. ABD'de şu ana kadar 209 bin 394 kişi yaşamını yitirdi. ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülke de 7 milyon 382 bin 944 vaka ile ABD.

AFP,DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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