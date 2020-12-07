 Alman uzmanlar tam kapanma istiyor | ALMANYA | DW | 08.12.2020

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ALMANYA

Alman uzmanlar tam kapanma istiyor

Alman hükümetinin koronayla ilgili danışmanlık yapan Leopoldina Ulusal Bilim Akademisi, vaka sayılarının artışına dikkat çekerek hükümetten tam kapanma kararı almasını istedi.

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Almanya'da alınan önlemlere rağmen vaka sayılarında artışın sürmesi nedeniyle, Leopoldina Ulusal Bilim Akademisi, hükümetten korona önlemlerini radikal bir şekilde sıkılaştırmasını ve önümüzdeki haftadan itibaren tedbirleri artırmasını istedi. Leopoldina uzmanlarının hükümete hazırladığı değerlendirme raporunda, Noel ve yılbaşı tatillerinin "sert bir kapanma" için kullanılması gerektiğini vurgulanarak okulların da önümüzdeki haftadan Noel tatili bitimine kadar kapatılmasını önerdi.

24 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar ise Almanya'nın tamamında kamusal hayatın durdurulmasını talep eden Leopoldina uzmanları, önerilen "sert kapanma"ya gıda, ilaç ve diğer acil ihtiyaç maddelerinin satışını yapan yerlerin de dahil olduğuna dikkat çekti. İmkanlar dahilinde, mümkün olan herkesin evden çalışması gerektiğini belirten uzmanlar, insanların yakın çevresiyle temasını da azaltmasını istedi. Uzmanlar, Noel tatilinin eğitim kurumlarına, şirketlere ve resmi kurumlara pandemiyle mücadelede ilerleme kaydedilmesi için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Uzmanlar, böyle bir kapanma kısa vadede ekonomik kayba neden olsa da uzun vadede yeni vaka sayısının azalmasını ve böylece önlemlerin gevşetilmesini mümkün kılacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı'ndan kapanma mesajı

Almanya'da Kasım ayından beri uygulanan kısmi kapanma önlemlerine rağmen vaka sayısındaki yükselişin önüne geçilemedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, önlemlerin sıkılaştırılabileceği mesajı vermiş ve kısa, ama kapsamlı kısıtlamaların başarılı sonuç verebileceğini söylemişti. Spahn, perakende satış yapan dükkanların da kapatılabileceğini ifade etmişti.

Ancak tam kapanma konusunda ülkede farklı görüşler var. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık uzmanı Karl Lauterbach, can kayıplarının da artabileceğine işaret ederek tam kapanma kararı alınmasını istedi. Lauterbach, aksi halde büyük zorluklarla karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu.

Ancak Sol Partili Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow, tam kapanma yerine bakım ve huzurevleri gibi enfeksiyon riskinin yüksek olduğu yerlere odaklanılması gerektiğini söylüyor.

Sanayiciler kapanmaya karşı

Sanayi temsilcileri de tam kapanmaya karşı. Alman Makine Üreticileri Birliği (VDMA) Başkanı Karl Haeusgen, sanayide daha fazla kapanmaya izin verilmemesi gerektiğini savundu. Haeusgen, makine üreticilerinin bir milyondan fazla kişiye istihdam sağladığını belirterek bunun Alman ekonomisi açısından bir gerileme olacağını ifade etti.

Robert Koch Enstiüsü'nün bu sabah açıkladığı rakamlara göre son 24 içinde Almanya'da 14 bin 54 yeni vaka tespit edildi, 423 kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı son verilerle birlikte toplamda 19 bin 342'ye yükseldi.

dpa,epd,Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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