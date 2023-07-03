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Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
PolitikaAlmanya

Alman uzman: Yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyaç var

50 dakika önce

Almanya Ekonomi Bilirkişi Konseyi Başkanı Monika Schnitzer, Almanya'nın yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Ekonomi Bilirkişi Konseyi Başkanı Monika Schnitzer
Ekonomi Bilirkişi Konseyi Başkanı Monika SchnitzerFotoğraf: Stefan Boness/Ipon/IMAGO

Alman ekonomi uzmanı Monika Schnitzer, ülkedeki nitelikli iş gücü açığının kapatılabilmesi için göçün artırılması gerektiğini belirtti. Süddeutsche Zeitung'a konuşan Ekonomi Bilirkişi Konseyi Başkanı Schnitzer, "Ülkeden göç edenleri de göz önünde bulundurduğumuzda her yıl 400 bin yeni vatandaş kazanmak ve iş gücü sayısını aynı tutmak istiyorsak yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacımız var" dedi. Schnitzer, "Acilen hoş geldin kültürüne ihtiyacımız var" ifadesini de sözlerine ekledi.

Almanya'da nitelikli iş gücü göçünün kolaylaştırılmasını öngören yeni yasanın bu yönde atılmış doğru bir adım olduğunu ifade eden Alman uzman, "Ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Örneğin yabancılar dairesi göçmenleri yıldıran değil hizmet sunan yerler olmalı. Her iş için, yabancı iş gücünün Almanca bilmesi talebinde bulunmamalıyız. Aksine yabancılar dairesinde İngilizce bilen çalışanlar olmasını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Nitelikli iş gücü açığını kapatmak için Almanya'nın çocuklara daha fazla yatırım yapması gerektiğini de belirten Schnitzer, ilkokul dördüncü sınıfa giden her dört çocuktan birinin yeterince iyi okuyamamasının durumun vahametini gösterdiğini dile getirdi. Ekonomi uzmanı Schnitzer, ayrıca firmaların çalışanların erken emekliye ayrılmaması için yaşı ilerlemiş olan personelini hoş tutması gerektiğine de işaret etti.

Almanya'nın yapabileceği ve yapmak zorunda olduğu şekilde ilerleme sağlayamadığına işaret eden Schnitzer, altyapıya da yatırım yapılmadığını, dijitalleşme konusunda geride kaldığını ve iklim koruma konusundaki çalışmalara geç başlandığını söyledi.

Yeni yasal düzenleme

Almanya'yı nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hâle getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasına ilişkin tasarı, 23 Haziran'da Federal Meclis'te yapılan oylama sonucunda kabul edilmişti.

Yeni yasa ile Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelen ve üniversite eğitimini tamamlamış kişilere, kalifiye iş gücü açığı olan alanlarda yüksek maaşlı bir iş bulmaları hâlinde verilen özel oturma izni anlamına gelen AB Mavi Kartı'nı elde etmenin koşulları değiştirildi. Buna göre, Mavi Kart ile Almanya'ya gelecek üniversite mezunlarından istenen asgari brüt gelir ayda 3 bin 500 euroya düşürüldü. Mavi Kart sahiplerinin işverenlerini değiştirmeleri, aile birleşiminden faydalanmaları ve AB'de daimi ikamet izni almaları da kolaylaştırıldı.

rtr/JD, BÖ

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