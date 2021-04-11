Alman turizmciler: Seyahat kısıtlamaları kaldırılsın

Alman Sanayiciler Birliği (BDI) ve turizm sektörü birlikleri Alman hükümetinden üçüncü ülkelerle iş ve tatil amaçlı seyahat kısıtlamalarını acilen kaldırmasını istedi.

"Yaz sezonu kapıda ve seyahat şirketleri için her geçen gün önemli" diyen Alman Seyahat Acenteleri Birliği CEO'su Dirk Inger, federal hükümetin "aşı olanlar, hastalığı atlatanlar ve test olanlar için sıkı seyahat yasaklarını" kaldırması gerektiğini ifade etti.

Hükümete yönelik bu çağrının altına Alman Sanayiciler Birliği (BDI) ve Alman Hava Taşımacılığı Endüstrisi Federasyonu ile birlikte turizm sektörü ve Alman Seyahat Acentaları Birliği de imza attı. Sektör temsilcileri Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin üçüncü ülkelerle ilgili geçen hafta verdiği tavsiye kararınını hatırlattı. Bu karara göre üçüncü ülkelerle ilgili seyahat yasağı aşı kampanyalarındaki ilerleme ve test olma durumunda kaldırılabilecek. Bazı AB ülkeleri söz konusu kararı derhal uygulamaya başladı ancak Almanya'nın bu konuda geride kaldığı dile getiriliyor.

Turizm sektör temsilcileri Alman hükümetinden bir an önce karar vermesini ve test zorunluluğunun sadece risk bölgelerinden yapılan seyahatler için geçerli olmasını istedi.

Risk bölgesi olmayan bölgelerden gelenler için test zorunluluğu olmasının "orantısız" olduğu ve gereksiz yere seyahat sürecini karmaşıklaştırdığı belirtildi. Üçüncü ülkelerden seyahat sürecini basitleştirmek için aşı olunduğuna, hastalığın atlatıldığına ya da test yapıldığına dair dijital kanıt sunulmasının yeterli olması gerektiği kaydedildi.

Turizm geliri hatırlatması

Çağrıda üçüncü ülkelerden seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının turizm sektörü için gerekli olduğu belirtilirken, Almanya'da birçok otel, restoran ve işletmenin turizm gelirine bağımlı olduğu hatırlatılarak yaz sezonunda sektörün canlandırılması için bunun gerekli olduğu belirtildi.

AB ülkeleri geçtiğimiz hafta üçüncü ülkelerden seyahat kısıtlamalarını gevşetme kararı almıştı. Buna göre AB'de onaylanmış bir aşıyı yaptıran üçüncü ülke vatandaşları AB ülkelerine giriş yapabilecek. AB ülkelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) acil kullanım onayı almış aşılarla aşılanmış üçüncü ülke vatandaşlarına da giriş izni verebileceği belirtilmişti.

Seyahat kısıtlamalarından koronavirüs seyrinin iyi olması nedenişyle etkilenmeyen yedi ülke bulunuyor. Bunlar İsrail, Yeni Zelanda, Avustralya, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland.

Kısıtlama tavsiyelerinin kaldırılması için ana kriter ise kayıt altına alınan yeni vaka sayısının son 14 günde, söz konusu ülkede 100 bin kişi başına 25'ten 75'e yükseltti.

AFP / SSB,ET

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