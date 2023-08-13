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Alman terliği Birkenstock halka arza hazırlanıyor

1 saat önce

Almanya merkezli terlik üreticisi Birkenstock, 10 milyar dolarlık piyasa değeriyle New York Borsası'na girmeye hazırlanıyor. ABD'ye taşınmak Avrupalı patronlarını daha da zengin edecek.

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Birkenstock sandalet
Fotoğraf: Arno Burgi/picture alliance

Bir zamanlar hippiler ve çorap giyen Almanlarla ilişkilendirilen, son günlerde ise Barbie filmiyle gündeme gelen Birkenstock, artık sadece ayakkabı mağazalarında bulunmayacak.

Almanya merkezli terlik üreticisi, 250. doğum gününden hemen önce New York Borsası'na kote olmaya hazırlanıyor. Halka arzın planlandığı gibi gerçekleşmesi halinde şirketin piyasa değerinin 10 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Barbie filminde Ryan Gosling ve Margot Robbie
Barbie filminde Ryan Gosling ve Margot RobbieFotoğraf: Warner Bros/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS/picture alliance

Barbie ile gündem oldu

Son zamanların rekor gişe rekortmeni olan ''Barbie'' filminde ana karakter Margot Robbie'nin pembe bir çift Birkenstock giymesi markaya yeni bir renk ve ivme kazandırmıştı.

1774 yılında kurulan Birkenstock, profesyonel yöneticilerin göreve gelip şirketi yeniden yapılandırdığı 2013 yılına kadar aynı aile tarafından yönetildi. Bu değişikliklerden sonra bile, yeni adıyla Birkenstock Group, o zamanlar altıncı kuşakta olan kurucu aileye ait olmaya devam etti.

Aile, 2021 yılının başlarında işletmenin kontrol edici çoğunluğunu Bernard Arnault ve Louis Vuitton markasının da içinde bulunduğu lüks tüketim ürünleri grubu LVMH tarafından desteklenen bir özel sermaye şirketi olan L Catterton'a sattı. Ayrıntıları açıklanmamakla birlikte, yatırımın şirkete 4,9 milyar dolar (o zaman 4 milyar Avro, bugün 4,48 milyar Avro) değer kazandırdığı bildirildi.

New York Borsası'na kote olma planları doğrultusunda şirket bir kez daha değişime gidiyor. Mevcut tahminlere göre halka arzla birlikte şirketin değeri 6 milyar dolardan 10 milyar dolara kadar çıkıyor.

Birkenstock, yakın zamanda Dior, Valentino, Jil Sander ve Manolo Blahnik gibi üst düzey markalarla da işbirliği yapmıştı.

Birkenstock terlikler
Birkenstock terliklerFotoğraf: Soeren Stache/picture alliance/dpa

Rakamlarla Birkenstock

Bugün 100'den fazla ülkede satılan Birkenstock terlikleri, klasik deri ve mantardan, sentetik ya da vegan malzemeden üretiliyor. Erkek terliklerinin fiyatları 40 ila 260 euro arasında değişirken, çocuk terlikleri 30 eurodan başlıyor. Şirket, terliğin yanı sıra ayakkabı, bot, spor ayakkabı, çorap, kozmetik ve hatta yatak ve şilteler de üretiyor.

2014 yılından bu yana Birkenstock'un satışları önemli ölçüde arttı. İstatistik veri sağlayıcısı Statista'ya göre 2014'te 273 milyon euro gelir elde eden şirket, bu rakamı 2020 yılında 730 milyon euroya yükseltti. Şirketin açıkladığı son rakamlar, geçen yıl için 1,24 milyar euro gelir elde ettiğini gösteriyor.

Yılda yaklaşık 30 milyon çift terlik ve ayakkabı üreten şirket, yakın zamanda üretim kapasitesini de artırmaya hazırlanıyor. Birkenstock'un Berlin'in kuzeyinde Polonya sınırına yakın Pasewalk kentinde 120 milyon euroluk yeni fabrikası bu sonbaharda açılacak. Şirketin şu anda yüzde 95'i Almanya'da olmak üzere yaklaşık 5 bin 500 çalışanı bulunuyor.

DW /TR, PÜ

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