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Almanya'nın Münster kenti yakınlarındaki bir tatbikat alanında Leopard 2A6 tipi tankı - (07.02.2022)
Leopard 2A6 tipi tankFotoğraf: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Alman tankları en geç Nisan'da Ukrayna'da olacak

1 saat önce

Almanya Ukrayna'ya ilk Leopard teslimatını Mart veya Nisan'da yapacak. Alman Savunma Bakanı, teslimatta gecikme olmasının beklenmediğini açıkladı.

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Leopard 2 ana muharebe tanklarının ivedi şekilde Ukrayna ordusunun kullanımına sunulması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi bakanlık görevine geldikten sonraki ilk kışla ziyaretini gerçekleştirdiği Altengrabow'daki askeri eğitim alanında açıklamalarda bulundu.

Bakan burada yaptığı konuşmada, söz konusu tankları Mart sonu ya da Nisan başı itibarıyla Ukrayna'ya teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius
Boris PistoriusFotoğraf: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Pistorius, "Gecikme olacağına ilişkin hiçbir belirti yok" dedi.

Bakan Pistorius, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının sevkiyatı konusunda verilen kararda federal hükümetin tereddütlü davranıp davranmadığı yönündeki sorulara, "Tereddüt etmedik, müzakere ettik" demekle yetindi. Savunma Bakanı Pistorius ayrıca,"Herkes karardan memnun olmalı, çünkü biz gerekeni yapıyoruz" diye konuştu.

Almanya Leopard 2 tanklarının sevkiyatı konusunda uzun süre sessiz kalmış, Başbakan Olaf Scholz dünkü bakanlar kurulu toplantısında bu tankların Ukrayna'ya teslimatı konusunda hükümetin karar aldığını duyurmuştu. Almanya ilk etapta Ukrayna'ya bir tank taburu için gerekli olan 14 adet Leopard 2 tankı sevk edecek. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise Çarşamba günü Abrams tipi 31 tankın Ukrayna ordusunun kullanımına verileceğini açıklamıştı.

 

dpa,DW / TY,ET

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