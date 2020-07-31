Alman tabipler birliği: İkinci dalga başladı

Alman tabipler birliği "Marburger Bund" Başkanı Susanne Johna, ikinci koronavirüs dalgasının Almanya'ya ulaştığı görüşünde olduğunu söyledi.

Augsburger Allgemeinen gazetesine konuşan Johna, "İkinci dalga düşük bir eğilimle başladı. Her ne kadar bugünkü vaka sayılarını Mart ya da Nisan aylarında görülen vakalarla kıyaslamak mümkün olmasa da yeni vaka sayılarında artış söz konusu'' dedi.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da bugün itibarıyla toplam koronavirüs vaka sayısı 211 bin 281.

Sağlık sisteminde de ikinci dalgaya karşı hazırlıklar yapıldığını belirten Marburger Bund Başkanı Johna, Mart ayından farklı önlemler planladığını, yatak sayısının hemen iki katına çıkarılmayacağını, bu kez belli bir sisteme ve ihtiyaca göre yatak sayısının artırılacağını söyledi.

Johna, "Bu kez salgın daha yavaş ilerlediği için korona hastalarına uygulanacak tedaviler kademeli olarak artırılacak. Bu da sürecin ilerleyişine göre belirlenecek" dedi.

Yoğun bakım üniteleri kademeli olarak artırılacak

Almanya'da hastanelere verilen talimata göre, birinci kademede sadece az sayıda yoğun bakım ünitesi korona hastaları için ayrılacak.

Hastanelerde hazırlıklar başladı

Bir sonraki adımda nasıl bir yol izleneceğini de açıklayan Johna, "Bu üniteler dolduktan 24 saat sonra ikinci kademe devreye girecek ve yoğun bakım servislerindeki yatak sayısı artırılacak. Alarm haline geçilinceye kadar da bu şekilde kademe kademe ilerlenecek" bilgisini verdi.

"Maske emniyet kemeri gibi hayat kurtarır"

Diğer yandan hijyen kurallarına uymanın ve maske takmanın önemini vurgulayan Johna, maske konusunda toplumun bazı kesimlerinden gelen eleştirilere yanıt vererek "Araba kullanırken emniyet kemeri takılması mecburiyeti getirildiğinde de benzer tepkiler olmuştu, bugün de maske konusunda insanlar kendilerini baskı altında hissediyor. Ama aslında maskeler de emniyet kemeri gibi insan hayatı kurtarıyor" dedi.

dpa / NS, HS

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