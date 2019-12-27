 Alman siyasilerden AB’ye Türkiye ve Rusya uyarısı | AVRUPA | DW | 27.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Alman siyasilerden AB’ye Türkiye ve Rusya uyarısı

Alman siyasetçiler Rusya ve Türkiye’nin artan nüfuzuna dikkat çekerek AB ülkelerini Libya konusunda strateji oluşturmaya çağırdı. Libya, Başbakan Merkel’in Ocak’ta yapacağı Türkiye ziyaretinin de gündeminde olacak.

default

Alman siyasetçiler Libya konusunda AB'yi tek ses olamamak ve bölgede Türkiye ile Rusya'ya alan açmakla eleştirdi.

Alman siyasetinin etkili isimlerinden Hür Demokrat Parti‘nin (FDP) dış politika uzmanı Alexander Graf Lambsdorff, "Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'ya komşu bölgeleri kendilerine göre şekillendirmeye çalıştığı" uyarısında bulundu. FDP Meclis Grup Başkanvekili Lambsdorff, "Başta Fransa ve İtalya olmak üzere AB ülkelerinin fikir birliği içinde olmaması, bizim güvenliğimiz ve çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren kararları başkalarının almasına yol açıyor" diye konuştu.

FDP'li milletvekili, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin "Libya konusunda bir strateji oluşturmak üzere kısa süre içinde toplanması" çağrısı yaptı.

Yeşiller partisinin dış politika uzmanı Omid Nouripour da AB'nin Libya konusundaki tutumunu eleştirerek "Avrupalılar görüş ayrılıkları nedeniyle sadece zaman değil nüfuz da kaybetti. Şimdi bu nüfuzu diğerleri kazanıyor" diye konuştu. Nouripour, Libya için çözüm çabaları çerçevesinde Ocak ayında uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlayan Almanya'yı da çok geç kalmakla eleştirdi.

Türkiye asker göndermeye hazırlanıyor

Son olarak Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus çevresinde çatışmaların şiddetlenmesi durumunda askeri destek için Türk hükümetine resmen başvuruda bulunacaklarını açıklamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Libya'nın davetine icabet edeceklerini ve Meclis açılır açılmaz Libya tezkeresini meclisten geçireceklerini açıklamıştı.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası, ülkeye askeri eğitmen ve danışmanların gönderilmesine olanak tanıyor. Mutabakat 19 Aralık‘ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Bakanlar Kurulunda, 21 Aralık'ta da TBMM Genel Kurulunda onaylanmıştı.

2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, BM'nin de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile, ülkenin doğusunda Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda. Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar Trablus'taki UMH‘ya destek veriyor.

DW,dpa/BK,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Libya'ya asker göndermenin riskleri

Libya'daki Trablus hükümeti yetkilisi Türkiye'den resmi olarak asker talebinde bulunduklarını açıklarken, uzmanlar Ankara'nın ve Libya toprağındaki Türk askerinin karşılaşabileceği riskleri değerlendirdi. (27.12.2019)  

Libya: Savaş şiddetlenirse Türkiye'den yardım isteyeceğiz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, savaşın şiddetlenmesi halinde Türkiye'den askeri destek isteyebileceğini açıkladı. Rusya'dan ise "üçüncü ülkelerin müdahalesinin çözüme katkı sağlamayacağı" açıklaması geldi. (26.12.2019)  

"Mutabakat Türkiye'nin haklarını koruyor"

Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bunun Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumak anlamına geldiğini belirtti. (28.11.2019)  

Erdoğan: Meclis açılınca Libya tezkeresini sunacağız

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin "bir davet olduğuna göre icabet ederiz" diyen Erdoğan, Ocak ayında Meclis açılınca asker gönderme tezkeresinin Meclis'e sunulacağını ifade etti. (26.12.2019)  

Benzer içerik

Libyen Tripoli | Streitkräfte Libyens

KStA: Libya yeni Suriye haline geliyor 27.12.2019

Türkiye’nin asker göndermeyi planladığı Libya’da artan gerilim ve İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un genel başkanlığına yeniden seçilmesi, Alman basınında öne çıkan yorum konuları.

Türkei | Recep Tayyip Erdogan in Ankara

NOZ: Erdoğan Osmanlı’nın güç politikalarını devam ettiriyor 27.12.2019

Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı, Kuzey Akım 2 ve Berlin’in tutumu, Yunanistan’daki çocuk sığınmacıların Almanya’ya alınması önerisi Alman basınında öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.

Türkei l Erdogan will Truppen nach Libyen schicken - Special Forces, Spezialeinheit

Libya'ya asker göndermenin riskleri 27.12.2019

Libya'daki Trablus hükümeti yetkilisi Türkiye'den resmi olarak asker talebinde bulunduklarını açıklarken, uzmanlar Ankara'nın ve Libya toprağındaki Türk askerinin karşılaşabileceği riskleri değerlendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ursula von der Leyen

AB’den ABD’ye Kuzey Akım 2 eleştirisi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ABD’nin Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına katılan Avrupalı şirketler için öngördüğü yaptırımları eleştirdi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  