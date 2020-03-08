 Alman siyasiler Erdoğan′ın Brüksel ziyaretini nasıl yorumladı? | AVRUPA | DW | 10.03.2020

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AVRUPA

Alman siyasiler Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl yorumladı?

Farklı partilerden Alman siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini değerlendirdi. AB yetkilileri ise görüşmenin olumlu geçtiğini bildiriyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Charles Michel, Ursula von der Leyen (soldan sağa)

Recep Tayyip Erdoğan, Charles Michel, Ursula von der Leyen (soldan sağa)

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brüksel'de yaptığı görüşmeye Alman siyasilerden farklı tepkiler geldi.

Alexander Graf Lambsdorff

Alexander Graf Lambsdorff

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, "Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye ile konuşmaya devam etmeliyiz, bu ne kadar zor olsa da" dedi. Türkiye'nin Suriye ile Avrupa arasındaki tek ülke olma konumu itibariyle çok önemli bir role sahip olduğunu kaydeden Alman siyasetçi, sığınmacılar konusunda Erdoğan ile görüşmelerin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Erik Marquardt: Biz de ödevlerimizi yerine getirmeliyiz

Yeşiller'in Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden Erik Marquardt ise sonuç odaklı görüşmelerin sadece Erdoğan ile değil AB içinde de yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Erik Marquardt

Erik Marquardt

Yeşiller grubunun göç politikaları sözcüsü olan Marquardt, "Avrupa olarak bizim, ev ödevlerimizi yerine getirmemiz gerektiğini anlamamız lazım" ifadesini kullanarak, "Şayet biz kendimizi kaybeder ve hem yasalarımızı hem de insan haklarını yok sayıp farklı bir dil kullanırsak, bir iç savaşın içindeymişiz gibi davranmaya başlarsak, bu 27 ülke (AB ülkeleri), şantaja boyun eğen bir görüntü verdiği için, dünya sahnesinde ciddiye alınmayacaktır" dedi.

Alman siyasetçi Weber'den sert mesajlar

Almanya'da koalisyon ortaklarından Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) Avrupa Parlamentosu milletvekili Manfred Weber de Brüksel'deki buluşma ile ilgili olarak, AB'nin Türkiye'ye net bir mesaj vererek, "Sınırdaki kaosu çözün, ondan sonra yeni bir anlaşma hakkında konuşabiliriz" demesi gerektiğini dile getirdi.

Manfred Weber

Manfred Weber

AP'deki merkez sağ milletvekillerinin grubu olan Avrupa Halk Partisi'nin meclis grup başkanı da olan Weber, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'ye mesajında, "Daha fazlasını, mesela vizelerdeki sınırlamaları kaldırmak istiyorsanız, o zaman Kıbrıs sularındaki yasa dışı sondaj faaliyetlerini de konuşmalıyız. Ticaret üzerine konuşmak istiyorsanız, hukukun üstünlüğünü de konuşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

AB çevreleri, Von der Leyen ile Michel'in Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Erdoğan'ın yeni bir talepte bulunmadığını, sadece kendi açısından AB'nin aksattığı yardımların yapılmasını istediği belirtiliyor. Konunun uzmanlar arasında görüşüleceğini belirten AB yetkilileri, Erdoğan'ın Birlik ile yapıcı bir diyalog içinde olmak istediği üzerinde duruyor.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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