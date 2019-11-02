Alman siyasetinde ölüm tehdidi şoku

Yeşiller partili Cem Özdemir ve Claudia Roth'a yönelik aşırı sağcı ölüm tehditlerine Alman siyasetinden sert tepki geldi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, tehditlerin toplumdaki vahşileşmeyi yansıttığını belirterek "Genel olarak toplumumuzda son derece sorunlu bir vahşileşmeye tanık oluyoruz" dedi.

Yeşiller partisinden Renate Künast ise hükümeti aşırı sağ tehdide daha güçlü bir şekilde odaklanmaya çağırdı. "Aşırı sağcıların ölüm tehditlerini hayata geçirebildiklerini Walter Lübcke cinayetinde ve Halle'de gördük" diyen Künast, bu tür tehditleri gönderenlerin tüm kaynaklar kullanılarak yakalanması ve cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

"Aşırı sağla mücadele yıllardır ihmal edildi"

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da bu tehditlerin toplumdaki havanın zehrilenmesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Aşırı sağa karşı kararlı ve etkin mücadele çağrısı yapan Bartsch, bu mücadelenin yıllar boyunca ihmal edildiği eleştirisinde bulundu.

Hristiyan Birlik partilerinin Meclis Grup Başkanvekili Thorsten Frei da aşırılıkçıların göz korkutma girişimlerine "tüm kararlılık ve sertlikle karşı koyulması gerektiğini" ifade etti. Alman hükümetinin aşırı sağa karşı geçen hafta kararlaştırdığı önlemler paketinin en kısa sürede meclisten geçmesi için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını söyleyen Frei, "Devlet yetkililerinin ağır hakaretlerle karşı karşıya kalmadığı ya da ölümle tehdit edilmediği tek bir gün geçmiyor artık" diye konuştu.

"Alışılmamalı"

Hür Demokrat Parti‘nin (FDP) iç politika sözcüsü Konstantin Kuhle de kamuya mal olmuş kişilere yönelik tehdit ve saldırılardaki artışı "dramatik" diye nitelendirerek toplumun bu tür olaylara alışmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Cumartesi günü Funke medya grubuna bağlı gazetelerde çıkan haberde, "Almanya Nükleer Silahlar Birliği" (AWD) adlı örgütün Özdemir'e, isminin ölüm listesinin ilk sırasında yer aldığını bildirdiği kaydedilmişti. Roth'a gönderilen mektupta da isminin şu an ölüm listesinin ikinci sırasında olduğu bildirilmişti.

ABD'de faaliyet gösteren ve "aşırı şiddet yanlısı" olarak sınıflandırılan AWD'nin son dönemde Almanya ve Avrupa'da da örgütlenmeye çalıştığı biliniyor.

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke Haziran ayında evinin terasında bir aşırı sağcı tarafından kafasına kurşun sıkılarak öldürülmüş, Ekim ayında Halle kentinde aşırı sağcı saldırgan bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlarındaki döner büfesinde de bir erkeği vurarak öldürmüştü.

AFP,dpa/BK,JD

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