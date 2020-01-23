Alman siyasetçilerden Merkel’e insan hakları çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün gerçekleştireceği Türkiye ziyaretiöncesi Alman siyasetçilerden Merkel’e çağrılar geliyor. Muhalefetteki Hür Demokrat Parti’nin (FDP) dış politika uzmanı Alexander Graf Lambsdorff, Merkel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la açık bir şekilde konuşması gerektiğini belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç siyasette insan haklarını ayaklar altına alıyor. Parlamentonun da gücü elinden alındı, yargı hükümetin kontrolü altında, medya da susturulmuş durumda” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dış politikada da Suriye ve Libya’da tek başına hareket ettiğini ve ayrıca İslamcı milislerin yanında durduğunu söyleyen Lambsdorff, sözlerini "Tüm bunlar bir NATO üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday bir ülkenin yükümlülüklerine aykırı” şeklinde sürdürdü. Merkel’e kendisine mülteci sorunu konusunda baskı yapılmasına izin vermemesini isteyen Lambsdorff, mülteci anlaşmasından Avrupa Birliği gibi Türkiye’nin de faydalandığını ifade etti.

"Türkiye'ye gidemiyorum”

Muhalefetteki Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir de Avrupa Birliği'nden Erdoğan’ın mülteciler konusunda baskı kurmasına izin vermemesini istedi. “Avrupalı ortaklarımızla Erdoğan’ın yılın devamında tamamen kendi çıkarları doğrultusunda daha fazla mülteciyi Avrupa’ya göndermesine karşı hazırlık yapmalıyız” diyen Özdemir, Erdoğan’ın liberal demokrasileri istikrarsızlaştırmak için mülteci sorununu kullandığını savundu.

“Erdoğan için zayıf bir Avrupa iyi haber” diye sözlerini sürdüren Özdemir, Merkel’in Türkiye ziyaretinde kendisini yanına almamasını da eleştirdi. Özdemir, Alman Federal Meclisinde 2016 yılında kabul edilen Ermeni soykırımı kararında belirleyici rol oynayan bir milletvekili olduğunu ve o tarihten bu yana da Türkiye’ye gidemediğini dile getirdi.

"Türkiye'nin mali beklentisi yerine getirilmeli”

Almanya’nın eski cumhurbaşkanı Joachim Gauck da mülteci politikasında Erdoğan’la işbirliği yapılması konusunda uyardı. Ancak bu konuda Türkiye'nin mali destek beklentisinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Gauck, “Biz zor durumda olan Avrupa’dayız ve Erdoğan’ın desteğine ihtiyacımız var” dedi. Erdoğan’ın mültecileri Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelere yerleştirmesinin yardımları zorlaştırdığına işaret eden Gauck, öte yandan Türkiye’nin mültecileri kabul etmesine de büyük saygı duyduğunu vurguladı.

Merkel, bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Merkel ve Erdoğan'ın gündemindeki konular arasında Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim bulunuyor. Erdoğan ile birlikte Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılışına katılacak olan Merkel'in iş insanlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

dpa/HS,JD

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