Alman siyasetçi Röttgen: Suriye'de en büyük kazanan Türkiye

Alman siyasetçi Norbert Röttgen, Esad'ın devrilmesini Suriye halkı için bir kurtuluş olarak nitelendirdi. Röttgen, yaşanan gelişmelerin kazananının ise Türkiye olduğunu dile getirdi.

Almanya'da muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış politika uzmanı Norbert Röttgen, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesini "ülke ve halkı için büyük bir kurtuluş" olarak nitelendirdi. Haber portalı Der Spiegel'e yaptığı açıklamada "Esad cehennemi sona erdi" diyen Röttgen, en büyük kazananın ise Türkiye olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumu iç politikada kullanmaya çalışacağı tahmininde bulunan Röttgen, Türkiye'deki üç milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlamak için Suriye'nin parçalanmamasında Türkiye'nin "büyük çıkarı" olduğunu ifade etti.

Röttgen, Suriyeli mültecilerin Almanya'dan da geri dönüp dönemeyeceklerini söylemek için ise henüz erken olduğunu dile getirdi. Röttgen, Avrupa'nın şimdi Türkiye'ye yaklaşması ve iş birliğini araştırması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

SPD Türkiye ile yeni bir anlaşma konusunda temkinli

Alman hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika uzmanı Ralf Stegner ise daha temkinli. Der Spiegel'e konuşan Stegner, "Esad rejiminin sona ermesi iyi bir şey. Ancak milisler de bizim istediğimiz türden insanlar değil" dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika uzmanı Ralf Stegner Fotoğraf: Christoph Hardt/Future Image/IMAGO

Muhaliflerin sözlerini tutmamasından endişe edildiğini ve Almanya'dan insani yardım istenebileceğini ifade eden Stegner, Türkiye ile yeni bir göç anlaşması yapılması ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi çağrılarına şüpheyle yaklaşıyor. "Hızlı çözümler bizi bir yere götürmez" diyen Stegner, sözlerini "Suriye'de şu anda Esad'ın destekçileri olan başka insanların hayatları tehlikede" diye sürdürdü.

DW,AFP / HS,ET

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