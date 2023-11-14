Alman siyasetçi Michael Roth'dan Erdoğan'a sert eleştiri

SPD'li siyasetçi Roth, Erdoğan İsrail'e "saygı duymayan ve antisemit siyasetini" sürdürürse "AB ile daha iyi ilişkiler kurma umudunun boşa çıkacağı" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Erdoğan'ın Hamas'ı "mücahit" olarak nitelendirmesi ve İsrail'i Gazze'de "savaş suçu" işlemekle suçlaması tartışma yaratıyor.

Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, bugün Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Gazze'deki savaşla ilgili açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

"Erdoğan antisemit mi?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roth, Erdoğan'ın bu açıklamalarla "ülkesine ağır zarar verdiğini" söyledi. Roth, Erdoğan'ın bu sözleri nedeniyle "Avrupa Birliği (AB) ile iyi ilişkiler kurma fırsatını kaçırdığını" ve Türkiye'nin "Ortadoğu ve Avrupa arasında bir köprü, bir arabulucu olma rolünü kaybettiğini" ifade eden Roth, Erdoğan'ın "Türkiye'nin uluslararası düzeydeki etkisinin de yok olmasına yol açtığını" belirtti. Roth, Erdoğan'ın "iç politikada puan toplamak için" İsrail'e ve özgürlükçü değerlere karşı açıklamalarda bulunduğunu savundu.

Dış politika konusunda uzman siyasetçi Roth, Erdoğan İsrail'e "saygı duymayan ve antisemit siyasetini" sürdürürse "ekonomik krizden çıkmak, işsizliği azaltmak, enflasyonu düşürmek için AB ile daha iyi ilişkiler kurma umudunun boşa çıkacağı" uyarısında bulundu.

Erdoğan'ın ziyaretini savundu

Erdoğan'ın ziyaretine karşı çıkan bazı siyasetçilere de yanıt veren Roth, İsrail karşıtı açıklamalarına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Almanya'ya gelmesini savundu. Erdoğan için "Bizim ve Avrupa için önemli bir ülkenin devlet başkanı" diyen Roth, bunun "Erdoğan'ın görüşlerine kesin bir şekilde karşı çıkmak için bir fırsat" olacağını vurguladı.

Roth, dün düzenlediği basın toplantısında da Erdoğan'ın "İsrail'in varlığını sorgulayan" sözleri ile "Hamas'a yönelik sempatisinin" kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulamış, buna rağmen Erdoğan ile konuşmanın gerekli olduğunu altını çizmişti.

Roth, Erdoğan'a işaret ederek Ortadoğu'da barış sağlanması ve tansiyonun düşmesi için "şu ana kadar sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle konuşmanın şimdi konuşmanın önemli" olduğunu belirtmişti.

Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim ayı sonundaki grup toplantısında "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur" demiş, daha sonraki açıklamalarında da Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmediklerini dile getirmişti. Açıklamalarında İsrail'i de Gazze'de "savaş suçu" işlemekle suçlayan Erdoğan, 10 Kasım'da yaptığı konuşmada "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenler, bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleriyle tartışmalı hale getirdiği bir devlet inşa etmeye çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

17 Kasım'da Almanya'yı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından akşam yemeğinde ağırlanacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da kabul edilecek.

DW, dpa, AFP/JD, HS

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