Alman siyasetçi Kubicki'den Erdoğan'a hakaret

Alman siyasetçi FDP'li Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "lağım faresi" şeklindeki hakareti tepkilere neden oldu. Kubicki, kullandığı ifade ile ilgili DW Türkçe'ye açıklama yaptı.

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wolfgang Kubicki, partisinin Aşağı Saksonya Eyaleti'nde bulunan Hildesheim kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek "lağım faresi" ifadesini kullandı.

Aynı zamanda iktidarın küçük ortağı FDP'nin Genel Başkan Yardımcısı da olan Kubicki, etkinlikte yaptığı konuşmada hükümeti yeni bir sığınmacı akınına karşı, "Yeniden öylesine kollarını açmaması" yönünde uyardı. Bu konuya değinirken de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni göç akınına yol açabileceğini iddia ederek hakaret içeren sözler sarfetti.

70 yaşındaki siyasetçi konuşmasında koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'i de eleştirdi. Kubicki, SPD ve Yeşiller'den bazı politikacıların Ukrayna'ya acilen yeni silah sevkiyatı talebinde bulunmalarına "Putin'in bizi savaşın bir tarafı olarak göreceği noktaya ne zaman geleceğiz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: DHA

DW Türkçe partisine hakareti sordu

DW Türkçe hükümet ortağı FDP'ye Kubicki’nin sözlerini nasıl değerlendirdiğini ve Erdoğan'a hakaret içeren bu açıklamayı parti olarak paylaşıp paylaşmadığını sordu. Sorumuza cevap doğrudan Meclis Başkan Vekili Kubicki'nin ofisinden geldi.

Açıklamasında bu sözleri sarfettiğini doğrulayan Kubicki, DW Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada "Ben Sayın Erdoğan'ı, Aşağı Sakonya Eyaleti'ndeki bir seçim etkinliğinde ufak bir bölüme değinirken 'lağım faresi' olarak niteledim. Lağım faresi küçük, sevimli, ama aynı zamanda akıllı ve kurnaz bir varlıktır. Bu nedenle de pek çok çocuk hikayesinde ana kahraman olarak da görülür. 'Kanal faresi Kalle' ve 'Ratatouille' kitaplarında mesela" dedi.

Erdoğan'la ilgili sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci politikasına değinirken kullandığı ifadeler olduğunu belirten Kubicki, sözlerini "Bu konuda Erdoğan ülkesi için iyi, AB'ye sığınmacı sayısını azaltmaya yönelik bir mutabakat sağlamayı başardı. Bu arada Balkan rotasından gelen sığınmacı sayısında yeniden artış olduğunu da görmemiz gerek. Bu durum da Almanya'nın hem dış hem de iç politikası için yeni zorlukları da beraberinde getiriyor" şeklinde sürdürdü.

Mevkidaşı Özoğuz'dan eleştiri

Konuyla ilgili DW Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan, kendisi de Kubicki gibi Federal Meclis Başkan Vekili olan Aydan Özoğuz da açıklamaya tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kıdemli politikacılarından olan federal hükümetin eski uyumdan sorumlu bakanlarından Özoğuz; "Meclis Başkan Vekili meslektaşım Kubicki değerli bir politikacıdır. Onun doğrudan konuya parmak basan, bazen de provokatif biçimde yaptığı açıklamalar ülkemizin siyasi yapısının bir parçası. Ancak dünkü açıklamalarında kullandığı dili doğru bulmuyor ve o dilin seçim kampanyası için bile uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Almanya Türk Toplumu'ndan tepki

Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da Wolfgang Kubicki'nin Erdoğan için kullandığı sözleri "kabul edilemez" diye eleştirdi. DW Türkçe'ye konuşan Sofuoğlu, "Siyasetçilerin bu tür söylemleri hem demokrasiye hem de birlikte yaşam kültürüne zarar veriyor. Her şeyden önce diplomasi dilinden uzaklaşmamak gerekir. Sokak ağzıyla konuşan siyasetçiler topluma yarardan çok zarar veriyor" dedi.

Gökay Sofuoğlu Fotoğraf: picture-alliance/dpa/G. Fischer

Türkiye söz konusu olduğunda bazı Alman siyasetçilerin "ağızlarına geleni söylediklerini" ifade eden Sofuoğlu, "Elbette eleştirecekseniz. Yapılan yanlışları söyleyeceksiniz. Ama bunları hakaret ederek değil, diplomatik bir dille yapmalısınız" şeklinde tepki gösterdi. Almanya'nın siyasi geçmişinde politikacıların birbirlerini son derece sert sözlerle eleştirdiklerini de hatırlatan Sofuoğlu, "Ama hiçbir zaman seviyelerini düşürmediler. Şimdiki politikacıların da bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz" dedi.

Alman basınında "hakaret" vurgusu

Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini haberleştiren Alman basını, söz konusu tanımlamanın hakaret olduğunun altını çizdi. "Türk Cumhurbaşkanına hakaret" başlığı atan Berliner Kurier gazetesi, "Skandal konuşma: Wolfgang Kubicki Erdoğan'a 'kanal faresi' dedi" ifadelerini kullandı.

Kölnische Rundschau gazetesi ise Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerinin bir seçim taktiği olabileceğine işaret etti. Haberde, Aşağı Saksonya'da 9 Ekim'de eyalet seçimlerinin yapılacağı belirtilerek Kubicki'nin Erdoğan hakkındaki sözlerinin seçimlerde işe yarayıp yaramayacağının görüleceği de belirtildi.

FDP, geçen seçimlerde barajı aşamadığı için Aşağı Saksonya parlamentosunda temsil edilmiyor. Son aylarda partinin sempati değerlerinden genel olarak bir düşüş dikkat çekiyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç de Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri kınadı.

Açıklamada "Kubicki'nin bu kabul edilemez ifadeleri, adı geçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir" denildi.

DW/TY,ETO,HT