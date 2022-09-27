  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Berlin | Bundestagsdebatte zur Impfpflicht - Wolfgang Kubicki,
Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Alman siyasetçi Kubicki'den Erdoğan'a hakaret

4 saat önce

Alman siyasetçi FDP'li Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "lağım faresi" şeklindeki hakareti tepkilere neden oldu. Kubicki, kullandığı ifade ile ilgili DW Türkçe'ye açıklama yaptı.

https://www.dw.com/tr/alman-siyaset%C3%A7i-kubickiden-erdo%C4%9Fana-hakaret/a-63253642

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wolfgang Kubicki, partisinin Aşağı Saksonya Eyaleti'nde bulunan Hildesheim kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek "lağım faresi" ifadesini kullandı.

Aynı zamanda iktidarın küçük ortağı FDP'nin Genel Başkan Yardımcısı da olan Kubicki, etkinlikte yaptığı konuşmada hükümeti yeni bir sığınmacı akınına karşı, "Yeniden öylesine kollarını açmaması" yönünde uyardı. Bu konuya değinirken de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni göç akınına yol açabileceğini iddia ederek hakaret içeren sözler sarfetti.

70 yaşındaki siyasetçi konuşmasında koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'i de eleştirdi. Kubicki, SPD ve Yeşiller'den bazı politikacıların Ukrayna'ya acilen yeni silah sevkiyatı talebinde bulunmalarına "Putin'in bizi savaşın bir tarafı olarak göreceği noktaya ne zaman geleceğiz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: DHA

DW Türkçe partisine hakareti sordu

DW Türkçe hükümet ortağı FDP'ye Kubicki’nin sözlerini nasıl değerlendirdiğini ve Erdoğan'a hakaret içeren bu açıklamayı parti olarak paylaşıp paylaşmadığını sordu. Sorumuza cevap doğrudan Meclis Başkan Vekili Kubicki'nin ofisinden geldi.

Açıklamasında bu sözleri sarfettiğini doğrulayan Kubicki, DW Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada "Ben Sayın Erdoğan'ı, Aşağı Sakonya Eyaleti'ndeki bir seçim etkinliğinde ufak bir bölüme değinirken 'lağım faresi' olarak niteledim. Lağım faresi küçük, sevimli, ama aynı zamanda akıllı ve kurnaz bir varlıktır. Bu nedenle de pek çok çocuk hikayesinde ana kahraman olarak da görülür. 'Kanal faresi Kalle' ve 'Ratatouille' kitaplarında mesela" dedi.

Erdoğan'la ilgili sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci politikasına değinirken kullandığı ifadeler olduğunu belirten Kubicki, sözlerini "Bu konuda Erdoğan ülkesi için iyi, AB'ye sığınmacı sayısını azaltmaya yönelik bir mutabakat sağlamayı başardı. Bu arada Balkan rotasından gelen sığınmacı sayısında yeniden artış olduğunu da görmemiz gerek. Bu durum da Almanya'nın hem dış hem de iç politikası için yeni zorlukları da beraberinde getiriyor" şeklinde sürdürdü.

Mevkidaşı Özoğuz'dan eleştiri

Konuyla ilgili DW Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan, kendisi de Kubicki gibi Federal Meclis Başkan Vekili olan Aydan Özoğuz da açıklamaya tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kıdemli politikacılarından olan federal hükümetin eski uyumdan sorumlu bakanlarından Özoğuz; "Meclis Başkan Vekili meslektaşım Kubicki değerli bir politikacıdır. Onun doğrudan konuya parmak basan, bazen de provokatif biçimde yaptığı açıklamalar ülkemizin siyasi yapısının bir parçası. Ancak dünkü açıklamalarında kullandığı dili doğru bulmuyor ve o dilin seçim kampanyası için bile uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Almanya Türk Toplumu'ndan tepki

Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da Wolfgang Kubicki'nin Erdoğan için kullandığı sözleri "kabul edilemez" diye eleştirdi. DW Türkçe'ye konuşan Sofuoğlu, "Siyasetçilerin bu tür söylemleri hem demokrasiye hem de birlikte yaşam kültürüne zarar veriyor. Her şeyden önce diplomasi dilinden uzaklaşmamak gerekir. Sokak ağzıyla konuşan siyasetçiler topluma yarardan çok zarar veriyor" dedi.

Gökay Sofuoğlu
Gökay Sofuoğlu Fotoğraf: picture-alliance/dpa/G. Fischer

Türkiye söz konusu olduğunda bazı Alman siyasetçilerin "ağızlarına geleni söylediklerini" ifade eden Sofuoğlu, "Elbette eleştirecekseniz. Yapılan yanlışları söyleyeceksiniz. Ama bunları hakaret ederek değil, diplomatik bir dille yapmalısınız" şeklinde tepki gösterdi. Almanya'nın siyasi geçmişinde politikacıların birbirlerini son derece sert sözlerle eleştirdiklerini de hatırlatan Sofuoğlu, "Ama hiçbir zaman seviyelerini düşürmediler. Şimdiki politikacıların da bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz" dedi.

Alman basınında "hakaret" vurgusu

Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerini haberleştiren Alman basını, söz konusu tanımlamanın hakaret olduğunun altını çizdi. "Türk Cumhurbaşkanına hakaret" başlığı atan Berliner Kurier gazetesi, "Skandal konuşma: Wolfgang Kubicki Erdoğan'a 'kanal faresi' dedi" ifadelerini kullandı.

Kölnische Rundschau gazetesi ise Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik sözlerinin bir seçim taktiği olabileceğine işaret etti. Haberde, Aşağı Saksonya'da 9 Ekim'de eyalet seçimlerinin yapılacağı belirtilerek Kubicki'nin Erdoğan hakkındaki sözlerinin seçimlerde işe yarayıp yaramayacağının görüleceği de belirtildi. 

FDP, geçen seçimlerde barajı aşamadığı için Aşağı Saksonya parlamentosunda temsil edilmiyor. Son aylarda partinin sempati değerlerinden genel olarak bir düşüş dikkat çekiyor.  

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç de Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri kınadı.

Açıklamada "Kubicki'nin bu kabul edilemez ifadeleri, adı geçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir" denildi.

DW/TY,ETO,HT

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

"Yabancı devlet adamlarına hakaret" artık suç değil

"Yabancı devlet adamlarına hakaret" artık suç değil

"Yabancı devlet adamlarına hakaret" suçuna ilişkin 103'üncü maddenin Ceza Kanunu'ndan çıkartılmasına dair düzenleme yürürlüğe girdi. Madde Erdoğan ile Böhmermann arasındaki dava sürecinde tartışma konusu olmuştu.
Politika
1 Ocak 2018
Erdogan gegen den Satiriker Böhmermann

Böhmermann’ın Erdoğan şiiri üst mahkemede

Böhmermann’ın Erdoğan şiiri üst mahkemede

Komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli şiiri nedeniyle açılan davada temyiz duruşmasının tarihi belli oldu.
Politika
14 Şubat 2018
Erdogan gegen den Satiriker Böhmermann

Böhmermann’ın "Erdoğan" şiiri hakkında yeni mahkeme kararı

Böhmermann’ın "Erdoğan" şiiri hakkında yeni mahkeme kararı

Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin hakaret içerikli bölümleri yasaklanan şiirle ilgili Yargıtay’a yaptığı başvurudan sonuç alamadı. Böhmermann AYM dışındaki tüm hukuki yolları tüketmiş oldu.
Toplum
31 Temmuz 2019
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye-Yunanistan-ABD üçgeninde Ege gerilimi

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Set çalışanı Çetin Kaya

Çetin Kaya'nın vurulmasıyla ilgili dava başlıyor

Çetin Kaya'nın vurulmasıyla ilgili dava başlıyor

Hukuk ve Adalet
4 saat önce
Berlin | Bundestagsdebatte zur Impfpflicht - Wolfgang Kubicki,

Alman siyasetçi Kubicki'den Erdoğan'a hakaret

Alman siyasetçi Kubicki'den Erdoğan'a hakaret

Politika
4 saat önce
Türkei - Vorsitzende der sechs Oppositionsparteien

Altılı masanın ortakları adaylık gerilimine nasıl bakıyor?

Altılı masanın ortakları adaylık gerilimine nasıl bakıyor?

Politika
7 saat önce

Türkiye meslek hastalıklarını neden teşhis edemiyor?

Türkiye meslek hastalıklarını neden teşhis edemiyor?

Ekonomi
26 Eylül 2022
Almanya'da siyaset enerji fiyatlarındaki artışa karşı çözüm arıyor

Almanya'da doğal gaz fiyatları: Pahalı bir kış korkusu

Almanya'da doğal gaz fiyatları: Pahalı bir kış korkusu

Politika
25 Eylül 2022
Ağaç dikmek iklim değişikliği ile bireysel olarak mücadele etmenin en iyi yöntemlerinden biri

İklim değişikliğini yavaşlatmanın 7 yolu

İklim değişikliğini yavaşlatmanın 7 yolu

Doğa ve Çevre
25 Eylül 2022
Ana sayfaya dön