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Fotoğraf: Cagla Gurdogan/Reuters
FelaketTürkiye

Alman uzmandan İç Anadolu uyarısı

7 dakika önce

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi, Türkiye’de yeni ve şiddetli depremler olabileceği uyarısında bulundu. Son sarsıntının, olası bir İstanbul depremini tetiklemesinin ise zayıf bir ihtimal olduğu belirtildi.

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Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen büyük depremin ardından Türkiye'nin güneydoğusu ve Suriye'deki afet bölgelerinde, yakın gelecekte benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceği uyarısı yapıldı. Potsdam'daki Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) Prof. Marco Bohnhoff, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bunun nedeni, platolardaki stresin yeniden dağılımıdır. Türkiye ve genel olarak bu bölge için tehlike ne yazık ki geçmedi" değerlendirmesini yaptı.

Potsdam'daki Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) Prof. Marco Bohnhoff
Potsdam'daki Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) Prof. Marco BohnhoffFotoğraf: Juliane Küppers/FU Berlin

İç Anadolu uyarısı

Uyarılarına devam eden Bohnhoff, "Bu, muhtemelen bölgedeki son güçlü deprem değildi. Özellikle merkez üssün kuzeydoğusu ve iç kesimlerde yeni depremler meydana gelebilir" şeklinde konuştu.

Sadece ana depremin olduğu bölgede gerginliğin şimdilik ortadan kalktığını söyleyen Alman sismolog, "Şu anda yeni bir artçı şok olasılığı da azalmış durumda. Artçı aktivitelerin en güçlüsü ana depremden hemen sonra meydana geldi zaten" dedi.

Deprem | Enkaz altındakiler kurtarılmayı bekliyor

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu USGS'nin de dahil olduğu pek çok uluslararası yerbilimleri kuruluşu, Kahramanmaraş depreminin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 7.8 olarak açıkladı.

"7.8 böyle bir kıtasal levha sınırında meydana gelebilecek neredeyse en güçlü sarsıntı" diyen Prof. Marco Bohnhoff, "Bunun anlamı şudur: Yüzeyden yaklaşık 200 kilometre veya daha fazla bir derinliğe kadar uzanan platolar, saniyeler içinde karşılıklı olarak hareket etti ve aralarında birkaç metrelik kaymalar oluştu" açıklamasını yaptı.

Erken uyarı sistemi işe yarar mı?

Bunun neticesinde çok güçlü bir enerjinin açığa çıktığını belirten Alman uzman, "Her ne kadar halihazırda kullanılabilecek bazı erken uyarı sistemleri mevcut olsa da böylesine sıra dışı bir durumda, kullanılan sistem ne olursa olsun, erken uyarı fazla işe yaramazdı. Zira depremin merkez üssünün, yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesinin hemen yakınında olması nedeniyle, uyarılar ve eylemler için yeterince zaman olmazdı. Kaldı ki, bu tür erken uyarı sistemleri oldukça karmaşıktır" diye konuştu.

İstanbul’da olası bir deprem tetiklenir mi?

Peki, Kahramanmaraş depreminin İstanbul’daki olası bir sarsıntıyı tetiklemesi mümkün mü? Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'ne göre, bu zayıf bir ihtimal. Kurumun internet sitesinde konuyla ilgili yer alan değerlendirmeye göre, aradaki uzun mesafe nedeniyle, bu depremin İstanbul bölgesini etkilemesi veya Kuzey Anadolu fay hattında güçlü depremleri tetiklemesi olası değil.

Açıklamada, Kahramanmaraş depremi sonrası kuzeyde sadece iki-üç küçük sarsıntının tespit edildiği, yine de statik tetikleme (Coulomb gerilmeleri) verilerinin ayrıntılı olarak hesaplanması gerektiği kaydedildi.

dpa / MÇ,HT

 

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