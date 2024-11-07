Alman silah şirketi Rheinmetall cirosunu katladı

Alman silah sanayisinin en büyük şirketlerinden Rheinmetall, Ukrayna Savaşı'nın da büyük etkisi ile, senenin ilk dokuz ayında holding cirosunu geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 arttırarak 6,3 milyar euroya çıkardı.

Düsseldorf kentindeki holding merkezinden yapılan açıklamada, operatif kârın da aynı dönemde yüzde 72 artarak 705 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı. Rheinmetall'in ayrıca halihazırda 52 milyar euro büyüklüğünde siparişlerin üretimi ve teslimatı için üretimini tüm hızıyla devam ettirdiği bildirildi.

Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger Fotoğraf: Thomas Trutschel/photothek.de/AA/picture alliance

Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, aldıkları siparişlerin, Rheinmetall'a duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu belirterek, "Şu anda holding tarihinde daha önce görülmemiş bir büyümeye şahit oluyoruz" dedi. Firmanın diğer ülkelerdeki faaliyetlerinden de söz eden Pepperger, geleceğe dönük çok sayıda iş birliğine gittiklerini aktararak bu bağlamda ABD, İngiltere, Ukrayna ve İtalya'daki ortaklıklara vurgu yaptı.

İtalya'da, İtalyan silah üreticisi Leonardo ile ortak teşebbüs kuran Rheinmetall bu ülkede tank üretmeyi planlıyor. Holding tank üretimi için Ukrayna'da da bir şirket ile iş birliği içinde.

Rheinmetall'in küresel hedefi

Rheinmetall'in yükselişinin önümüzdeki dönemde devam edeceği öngörüsünü dile getiren Papperger, gelecek yıllarda ciroları daha da artıracak projelerin hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti. Yeni fabrikalar açtıklarını ve ya genişleme ya da satın alma yoluyla üretim kapasitesini artırdıklarını aktaran Armin Papperger, "Bu adımlarla global bir silah üretim şampiyonu olma hedefimize yaklaşıyoruz" dedi.

Almanya İstatistik Dairesi'nin verileri ise Rheinmetall'ın şu an için silah üretiminde dünyanın zirvesine epey uzak olduğunu gösteriyor. Daire'nin 2023 yılı cirolarını baz alarak yaptığı bir çalışmaya göre Alman silah üreticisi dünya çapında 20'nci sırada yer alıyor. Dünyanın en büyük silah üreticisi, ABD'li Lockheed Martin'in yıllık cirosu an itibarıyla Rheinmetall'den 10 kat daha büyük.

Tank, top, uçaksavar, mühimmat, askeri araç vs. üreten Rheinmetall'in ürünleri son yıllarda sadece Ukrayna'da kullanılmakla kalmıyor, aynı zamanda Ukrayna Savaşı başladığından bu yana kendini Rusya tehdidi altında hisseden ve savunma harcamalarını artıran NATO ülkelerine de satılıyor.

dpa / ET,HT

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