Alman silah üreticisi Rheinmetall'in CEO'suna suikast planı

ABD'li haber kanalı CNN, Almanya'nın silah ve askeri malzeme üreticisi Rheinmetall şirketinin CEO'su Armin Papperger'e Rusya'nın suikast planı yaptığını, ancak planın engellendiği bildirdi. Habere göre Amerikan istihbarat servisleri, Rus hükümetinin Papperger'e suikast planladığını bu yılın başında tespit etti. Bunun üzerine Alman tarafı bilgilendirildi, ardından Papperger koruma altına alındı.

CNN, haberini konuyla ilgili ABD ve diğer Batılı ülkelerden beş yetkiliye dayandırdı. Bir Alman hükümet yetkilisi de CNN'e Berlin'in ABD'den bu konuda uyarı aldığını doğruladı.

Habere göre Papperger'e yönelik plan, Ukrayna'ya silah desteği veren Avrupalı silah üreticisi şirketlerin yöneticilerine planlanan suikastler dizisinin bir parçasıydı. Haberde Papperger'e yönelik suikastin en geliştirilmiş plan olduğu belirtildi.

Alman haber portalı Spiegel de Alman güvenlik makamlarının yaklaşık iki ay önce suikast planına ilişkin somut bulgulara ulaştığını bildirildi. Edinilen bilgilere göre Batılı istihbarat servisleri son aylarda ajanların şüphe uyandıran seyahatlerini gözlemledi ve en az bir Rus ajanın Avrupa'ya giriş yaptığını tespit etti.

Armin Papperger daha fazla silah sevkiyatı istiyordu

Papperger, geçmişte Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatı yapılması için kampanya yürütmüştü. Dünyanın en büyük mühimmat üreticilerinden biri olan Rheinmetall, Ukrayna ile birlikte ülkenin batısında bir tank onarım tesisi de işletiyor.

Rheinmetall'in Almanya'daki üretim tesisi Fotoğraf: Fabian Bimmer/REUTERS

Ukrayna'yı desteklemenin Rheinmetall için önemli olduğunu sık sık söyleyen Papperger, Haziran ayında Ukrayna ile işbirliğini genişletme ve Lynx zırhlı personel taşıyıcıları tedarik etme niyetini açıklamıştı.

Alman siyasetçilerden sert açıklamalar

Rheinmetall'in patronu Papperger'e suikast planı, Almanya'da öfkeye neden oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında CNN'in haberinin Rusya'nın yürüttüğü "hibrid saldırganlık savaşını" teyit ettiğini söyledi. Baerbock, "Bu da Avrupalılar olarak kendimizi en iyi şekilde korumamız ve saf olmamamız gerektiğini bir kez daha vurguluyor" dedi.

Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Marcus Faber de Bild gazetesine verdiği demeçte "Putin rejimi şimdi de Alman vatandaşlarını öldürmeye çalışıyor" derken Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth da "Putin artık sadece Ukrayna'ya karşı değil, Ukrayna'nın destekçilerine ve değerlerimize karşı da bir imha savaşı yürütüyor" ifadelerini kullandı. Roth, Almanya'nın buna yanıtının "demokratik hukuk devletine uygun sertlikte" olması gerektiğini kaydetti. Ana muhalafet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) savunma uzmanı Serap Güler de Bild gazetesine "Bana göre bu duruma verebileceğimiz en iyi tepki Ukrayna'ya daha fazla destek olmaktır" dedi.

Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü, CNN'in haberine ilişkin yorum yapamayacaklarını belirterek "Alman hükümeti prensip olarak Rus rejiminin oluşturduğu tehditleri çok ciddiye almaktadır. Güvenlik makamlarımız son derece tetiktedir ve uluslararası ortaklarımızla yakın işbirliği içinde bu doğrultuda hareket etmektedir" dedi.

Rheinmetall şirketi ise habere ilişkin yorum yapmadı.

dpa,Reuters/HS,BÖ