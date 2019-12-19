 Alman Savunma Bakanı′ndan Kıbrıs′a destek vurgusu | ALMANYA | DW | 19.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman Savunma Bakanı'ndan Kıbrıs'a destek vurgusu

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Türkiye’nin sondaj faaliyetleri nedeniyle Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek veren açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Limasol limanında konuşlandırılan Alman askerlerini ziyaret eden Kramp-Karrenbauer, “Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduklarının” altını çizdi.

Alman Bakan Doğu Akdeniz’i işaret ederek, “Burası kuşkusuz ihtiyacımız olan enerjiyi sağlamak için gereken yeraltı kaynakları açısından zengin bir bölge, bu nedenle bölgede birçok kesimin büyük ekonomik çıkarı mevcut” şeklinde konuştu.  Doğu Akdeniz’e ilişkin sorunun "devletlerarası hukuk ve deniz hukuku temelinde” çözülmesi gerektiğini belirten Kramp-Karrenbauer, Türkiye’ye bu hukuki çerçeveyi kabul etmesi çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar öngören çerçeve belgeyi kabul ettiğine işaret eden Alman Bakan, bu belgenin “içinin temkinli bir şekilde doldurulması” gerektiğini belirtti.

Yaptırımlar öngören çerçeve belge

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’yi Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçluyor. AB Dışişleri Bakanları 11 Kasım’da Türkiye’ye seyahat yasakları ve varlıkların dondurulması gibi yaptırımlar öngören yasal çerçeve üzerinde anlaşmaya varmış ve yaptırım uygulanacak kişilerin isimlerinin sonra belirlenmesine karar verilmişti.

Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım’da imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat da AB’nin eleştirilerine yol açıyor. Geçen hafta toplanan AB liderler zirvesinde söz konusu mutabakat, “deniz hukukuna aykırı” olarak nitelendirilmiş ve anlaşmanın “üçüncü devletlerin haklarını ihlal ettiği” belirtilmişti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri ve Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, iki günlük Kıbrıs Cumhuriyeti ziyareti kapsamında dün de mevkidaşı Savvas Angelidis ile bir araya gelmiş ve ardından Limasol limanında konuşlu Alman askerleri ile akşam yemeği yemişti. Lübnan kıyılarında güvenliğin sağlanması ve silah kaçakçılığının engellenmesini hedefleyen UNIFIL misyonu çerçevesinde yaklaşık 150 Alman askeri görev yapıyor.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya Savunma Bakanı Kıbrıs yolcusu

Almanya Savunma Bakanı Kıbrıs'ta konuşlu Alman askerlerini Noel vesilesiyle ziyaret etmek üzere bugün adaya gidiyor. (18.12.2019)  

AB: Türkiye-Libya mutabakatı üçüncü tarafları bağlamaz

Brüksel’de dün toplanan AB liderleri gece üzerinde uzlaşmaya vardıkları metinde Türkiye ile Libya arasında Akdeniz’deki yetki alanları konusunda imzalanan mutabakatın geçerliliğinin bulunmadığını bildirdi. (13.12.2019)  

AB’den Türkiye’ye sondaj yaptırımı

Türkiye’yi doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçlayan AB, yaptırımlara olanak tanıyan yasal çerçeveyi onayladı. (11.11.2019)  

Türkiye’den AB’ye: Mesajlarımız yerine ulaşmamış

Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulama adımını eleştirdi. Açıklamada "Faaliyetlerimiz aynı şekilde devam edecek" denildi. (11.11.2019)  

Benzer içerik

Annegret Kramp-Karrenbauer

Alman Bakan'ın Kıbrıs ziyaretinde Türkiye gündemi 19.12.2019

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Kıbrıs'taki Alman askerlerini ziyareti sırasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri gündeme geldi.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer im Kosovo

Almanya Savunma Bakanı Kıbrıs yolcusu 18.12.2019

Almanya Savunma Bakanı Kıbrıs'ta konuşlu Alman askerlerini Noel vesilesiyle ziyaret etmek üzere bugün adaya gidiyor.

Türkei EU Flüchtlingsdeal Symbolbild

AB'den Türkiye-Libya anlaşmasına ret 11.12.2019

Reuters Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye ve Libya'nın deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlandığını duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'da askeri hahamlar göreve başlıyor

Alman ordusunda Yahudi askerlere dini telkinlerde bulunacak askeri hahamlık birimi kuruluyor.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  