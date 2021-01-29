 Alman Savunma Bakanı: Zor konular da konuşuldu | ALMANYA | DW | 02.02.2021

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ALMANYA

Alman Savunma Bakanı: Zor konular da konuşuldu

Almanya Savunma Bakanı, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de tüm tarafların diyalog fırsatını kullanmaları çağrısı yaptı.

Alman Bakan, Akar'a üzerinde Brandenburg Kapısının bulunduğu bir resim hediye etti.

Alman Bakan, Akar'a üzerinde Brandenburg Kapısının bulunduğu bir resim hediye etti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile bugün Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Kramp-Karrenbauer, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yaparak iki müttefik ülke olan Almanya ve Türkiye arasında diyalog ve dengenin İttifak açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Alman Bakan, NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarın her iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunu vurguladı.

Her iki ülkenin de Kosova'daki KFOR ve Afganistan'daki "Kararlı Destek" gibi misyonlarda yer aldığına işaret eden Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin "Avrupa'nın güvenliğine büyük katkı sağlayan güvenilir ve yakın bir ortak olduğunu" söyledi.

"Akar'ın ziyareti iyi bir sinyal"

Almanya'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB ülkeleri Yunanistan ve Kıbrıs arasında yaşanan gerilimde arabuluculuk faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir döneme denk gelen görüşmede, yeni gerginliklerin önlenmesi öne çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmede  "zor" konuların da gündeme geldiğini belirten Kramp-Karrenbauer, Akar'ın ziyaretini "iyi bir sinyal" diye nitelendirdi.

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Alman Bakan, Türkiye ile Yunanistan arasında dört yıllık aranın ardından 25 Ocak'ta yeniden başlatılan istikşafi görüşmelere atıfla, "iki müttefik arasında görüşmelere yeniden başlanmasını memnuniyetle karşıladığını" kaydetti.

"Diyalog fırsatı kullanılmalı"

Akar'ın ziyareti öncesinde Yunan ve Kıbrıslı Rum mevkidaşlarıyla da telefonda görüştüğünü belirten Alman Bakan, taraflar arasında diyalog yolunun yeniden açılmasının belirleyici önemde olduğunu belirterek "Akdeniz'de yeni bir gerilimden kaçınmak zorundayız" dedi.

Alman Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından görüşme sonrası yapılan paylaşımda ise Kramp-Karrenbauer'ın "görüşmede Doğu Akdeniz'deki durumun da görüşüldüğünü" dile getirdiği belirtilerek Bakan'ın "Tüm tarafların diyalog fırsatını kullanmalarını umuyorum. Almanya'nın rolünü arabuluculuk olarak görüyorum" ifadesine yer verildi.

Görüşme sonrası Alman Savunma Bakanlığının yayımldaığı basın açıklamasında, görüşmede Karadeniz, Libya ve Irak gibi bölgelerdeki durumun da ele alındığı bildirildi.

Yeşiller'den tepki

Akar'ın ziyaretine Yeşiller partisinden ise eleştiri geldi. Yeşiller partili Claudia Roth ve Cem Özdemir, Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin izlediği dış politikanın Avrupa ve çevresinin güvenlik ve istikrarını bozduğu eleştirisinde bulundu.

Milletvekilleri yaptıkları açıklamada, "Türk Savunma Bakanının ikinci bir Dışişleri Bakanı gibi davranması, Türk dış politikasının ne kadar yoğun bir şekilde askerileştiğini ortaya koymaktadır" ifadesine yer verdi.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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