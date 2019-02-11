 Alman sanayiciler Türkiye ekonomisine güvenemiyor | EKONOMİ | DW | 15.02.2019

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EKONOMİ

Alman sanayiciler Türkiye ekonomisine güvenemiyor

Darbe girişiminin ardından kötüleşen Türkiye ile Almanya ilişkileri, ekonomik bağları da zedelemişti. Son dönemde siyasi açıdan yeniden bir yakınlaşma olsa da, ekonomik ilişkilerde kayda değer bir gelişme görülmüyor.

Symbolbild Flagge Verhältnis Türkei Deutschland (Imago/Chromeorange/M. Schroeder)

Türkiye ile Almanya arasında siyasi ilişkilerin yeniden düzelmeye başlamasına rağmen, bu durum henüz ekonomik ilişkilere yansımış değil. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, Almanya’nın Türkiye’ye ihracatının 2018 yılında yüzde 10 oranında azaldığını bildirdi. Alman şirketlerinin Türkiye ekonomisine olan güvenlerindeki zedelenmenin devam ettiğini dile getiren Treier, "Türkiye’deki yatırımlarımız uzun bir süredir aynı seviyede kaldı" dedi. Türk Lirası’nın kötü gidişatı ve hukuki güvenceler konusunda Türkiye’de yaşanan sıkıntıların da devam ettiğini dile getiren Treier, "Türk ekonomisinin yıpranmışlığı kendini hem ihracatta hem de yatırımlarda belli ediyor" dedi.

Volker Treier

Volker Treier

Olumlu gelişmeler de var

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, Alman şirketleri açısından Türkiye’ye yatırımın yeniden cazip hale gelebilmesi için hukuki istikrar ve hükümet kararlarının öngörülebilirliğinin artmasının gerekli olduğunu vurguladı. Ancak Treier’e göre ekonomik ilişkiler açısından bir takım olumlu sinyaller de var. 2018’in ekim ayında Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in Ankara ziyaretini, "doğru yöne atılmış olan ilk adımlar" olarak niteleyen Volker Treier, ekonomik konularda bu sayede yeniden yapıcı bir diyaloğun başladığını ifade etti.

Deniz Yücel vakası

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte, siyasi gerekçelerle çok sayıda Alman vatandaşının Türkiye’de tutuklanması ve bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler hasar görmüştü. Tutuklanan bu kişilerden biri olan, Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel geçtiğimiz yıl 16 Şubat’ta serbest bırakılmış ve bunun ardından iki ülke ilişkilerinde önemli ölçüde iyileşme yaşanmıştı.

dpa / ET,EC

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