 Alman Sanayiciler Birliği’nden kapanma uyarısı | EKONOMİ | DW | 11.04.2021

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EKONOMİ

Alman Sanayiciler Birliği’nden kapanma uyarısı

Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Russwurm, ülke çapında haftalar sürecek bir kapanmanın ekonomiyi çok kötü etkileyeceğini ve tedarik zincirinin çökebileceğini ifade etti.

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Almanya'da koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin sertleştirilmesi tartışmalarına dahil olan Alman Sanayiciler Birliği (BDI), sert bir kapanma kararının ekonomiyi son derece kötü etkileyeceği uyarısında bulundu.

Almanya Redaksiyon Ağı isimli gazeteci örgütüne açıklamalarda bulunan BDI Başkanı Prof. Dr. Siegfried Russwurm, haftalar sürecek olası bir tam kapanma kararının üretimin durmasına ve tedarik zincirinin çökmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Endüstrinin kapısına kilit vurulduğu takdirde, 2021 yılı için hedeflenen ekonomik büyüme hedeflerinin tamamen heba olacağını belirten Russwurm, "böyle bir durumda, geçen yıl yaşanan çöküşü hiçbir şekilde iyileştiremeyiz" dedi. 

"Endüstri bir günde kapatılamaz"

Sanayi tesislerini bir günden diğerine kapatmanın da imkansız olduğunu ifade eden Russwurm, "Endüstiriyi durdurmak en az bir hafta zaman alır. Zira çok sayıda TIR hâlâ yollarda olacaktır. Kimyasal ürün tesisleri ve yüksek fırınları bugünden yarına kapatamazsınız" dedi. BDI Başkanı'na göre birkaç haftalık olası bir sert kapanmanın ardından tedarik zincirinin yeniden normal seyrine dönmesi de haftalarca zaman alabilir.

Bazı bilim insanları tarafından dile getirilen ve koronavirüsün tamamen sıfırlandığı güne kadar kapanmayı öngören "No Covid" prensibi hakkında da görüşlerini paylaşan Siegfried Russwurm, "bu güzel bir hayal ancak sadece zihinsel deneylerde gerçek olabilir" diyerek, koronavirüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

AFP / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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