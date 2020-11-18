 Alman polisine yine ırkçılık suçlaması | ALMANYA | DW | 29.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman polisine yine ırkçılık suçlaması

Almanya’nın polis teşkilatlarında ırkçılık ve yabancı düşmanlığına ilişkin incelemelere bir yenisi eklendi. Aşağı Saksonya’da dört polis memuru birbirleriyle yüzlerce ırkçı fotoğraf ve video paylaşmakla suçlanıyor.

default

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Osnabrück kenti polis teşkilatına mensup bir grup polis memuruna ırkçılık suçlaması yöneltildi.

Osnabrück Emniyet Teşkilatı'nın aktardığı bilgilere göre, görevdeki üç memur ve bir emekli polis memuru, mesajlaşma uygulamaları üzerinden aşırı sağcı içerikler paylaşma şüphesi altında bulunuyor. Polisler, birbirlerine Nazi sembolleri ve yabancı düşmanlığı içeren, yüzlerce fotoğraf ve video göndermekle suçlanıyor.

Önerdiğimiz linkler

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in uzun süren tartışmalar sonrası polis teşkilatında ırkçılığı ele alan araştırmanın yapılmasına onay verdiği bildirildi. Ancak Bakan araştırma için ek bir şart getirdi.

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden sonra Almanya’da da emniyet birimlerinde şiddet ve ırkçılık tartışması gündemde. Polise karşı yılda 2000-2500 soruşturma açılıyor, çoğu takipsizlikle sonuçlanıyor.

Almanya'da güvenlik birimlerinde ırkçılığı mercek altına alan ilk rapor açıklandı. Rapora göre poliste 380, orduda bin 64 şüpheli vaka bulunuyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında salı günü Emsland ve Bentheim'da toplam dört hanede arama yapılırken, söz konusu üç polis memuru görevden geçici olarak uzaklaştırıldı. Şu ana kadar elde edilen bilgiler kapsamında, şüpheliler arasında ortak bir sohbet grubu veya ortak bir ağ tespit edilmedi.

Öte yandan Osnabrück polisinin iki diğer mensubu hakkında da inceleme başlatıldı. Memurlardan biri hakkında mevcut olan başka bir dava kapsamında, memurun cep telefonu incelendi. Bu kapsamda, yeni bilgilere ulaşıldı. Telefonu incelemeye alınan polis memurunun da görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Memurlar hakkındaki suçlamalar kanıtlandığı takdirde, sert bir biçimde ve tüm kararlılığımızla hesap soracağız. Aşırı sağcı memurların polis teşkilatında yeri yoktur" diye konuştu.

Almanya'nın çeşitli eyaletlerinin polis teşkilatları, bir süredir ırkçılık ve yabancı düşmanlığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Daha önce çeşitli eyalet ve kentlerde bazı polis memurlarının birbirleriyle ırkçı içerikler paylaştıkları defalarca tespit edilmişti.

dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Rassismus | Demo PEGIDA, Hooligans

Araştırma: Almanların yüzde 16,5'i yabancı düşmanı 18.11.2020

Almanya'da yapılan bir araştırma, aşırı sağ ve yabancı düşmanı dünya görüşüne sahip olanların oranının, kaydedilen düşüşe rağmen hâlâ tehlikeli derecede yüksek olduğunu ortaya koydu.

Vorstellung Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland

Seehofer'den poliste ırkçılık araştırmasına onay 20.10.2020

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in uzun süren tartışmalar sonrası polis teşkilatında ırkçılığı ele alan araştırmanın yapılmasına onay verdiği bildirildi. Ancak Bakan araştırma için ek bir şart getirdi.

Deutschland Rassismus | Walpurgisnacht vor den Mai-Demonstrationen

"Irk" ifadesi anayasadan çıkarılacak 25.11.2020

Almanya'da ırkçılık ve aşırı sağ suçlarla etkili mücadele için bir önlem paketi hazırlandı. Buna göre anayasadan "ırk" kavramı çıkarılacak, ırkçılıkla mücadele için özel birimler oluşturulacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alman polisine yine ırkçılık suçlaması

Almanya’nın polis teşkilatlarında ırkçılık ve yabancı düşmanlığına ilişkin incelemelere bir yenisi eklendi. Aşağı Saksonya’da dört polis memuru birbirleriyle yüzlerce ırkçı fotoğraf ve video paylaşmakla suçlanıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  