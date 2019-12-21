 Alman polisi: Son üç yılda 9 terör saldırısı önlendi | ALMANYA | DW | 22.12.2019

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ALMANYA

Alman polisi: Son üç yılda 9 terör saldırısı önlendi

Alman polisi Berlin Breitscheid Meydanı’ndaki Noel panayırına 2016 yılında düzenlenen saldırı sonrasında da ülkede radikal İslamcı saldırı girişimleri olduğunu açıkladı. Polis son üç yılda 9 terör saldırısını önledi.

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Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) "İslami güdülü terörizm ve aşırılıkçılık" bölümüne başkanlık eden Sven Kurenbach, Welt am Sonntag gazetesine bir mülakat verdi. Kurenbach 2016 yılında Berlin'deki bir Noel panayarına düzenlenen saldırı sonrasında da Almanya'da radikal İslamcı saldırı girişimleri olduğunu belirtti. O zamandan bu yana 9 saldırının önlendiğini söyleyen Kurenbach Alman polisinin sadece geçen kasım ayında iki terör saldırısına engel olduğunu açıkladı. Kurenbach, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesi sonrasında da Almanya'da saldırı tehdidinin artmış olduğunu söyledi.

Radikal İslamcı çevrelerde Batı'ya yönelik terör eylemi çağrısının arttığını belirten Kurenbach "Trend basit suç aletleriyle saldırılara kayıyor. Ülkemizde düzenlenen saldırı planlarında ateşli silahlar gittikçe daha az rol oynuyor" diye konuştu.

Sven Kurenbach

Sven Kurenbach

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de aynı gazeteye yaptığı açıklamada "Güvenlik makamlarımız günde 24 saat haftada 7 gün mükemmel bir iş çıkartıyorlar" dedi. "Geçen yıllarda güvenlik makamlarını sürekli bir biçimde güçlendirdik" diyen Seehofer "Şimdi onlara internet ortamında da teröristleri bulup ortaya çıkarmaları ve yakalamaları için gerekli yetkileri vermeliyiz" ifadelerini kullandı. Seehofer polisin internet ortamındaki yetkilerinin artırılmasını savunuyor.

19 Aralık 2016 tarihinde Anis Amri isimli radikal İslamcı gasp ettiği bir TIR'la Berlin Breitscheid Meydanı'ndaki noel panayırına dalarak 12 kişiyi öldürmüştü. Saldırıda yaklaşık 100 kişi de yaralanmıştı. Cumartesi akşamı aynı meydandaki noel panayırı iki şüphelinin tespit edilmesi üzerine geçici olarak boşaltıldı. Panayır Pazar günü tekrar açılırken Alman polisi şüphelilerin Selefi olduğunu açıkladı.

AFP, dpa, epd / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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