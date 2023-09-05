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İnsan HaklarıAlmanya

Alman parlamentosunda Uygurlar için grup kuruldu

5 Eylül 2023

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan SPD, FDP ve Yeşiller ile ana muhalefet partisi CDU mensubu 11 milletvekili Uygurların haklarını savunmak için bir meclis grubu kurdu.

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Foto: Arşiv
Foto: ArşivFotoğraf: Ozan Klose/AFP/Getty Images

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) mensubu 11 milletvekili, Çin'in baskısı altındaki Uygurların  haklarının daha iyi korunabilmesi amacıyla bir meclis grubu kurdu.

Grubun kurulmasına önayak olan SPD'li milletvekili Derya Türk-Nachbaur, "Uygurların çektiği acıların Alman kamuoyunun gündeminden düşmemesine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"Sincan'daki olası insanlığa karşı suçların ivedi şekilde daha iyi belgelenmesi ve gerektiği durumlarda da uluslararası yargı tarafından kovuşturulması gerekiyor" diyen Türk-Nachbaur, yeni kurulan meclis grubu ile meclisteki imkanların daha iyi kullanılmasının ve Çin hükümeti üzerinde baskı oluşturulmasının hedeflendiğini açıkladı.

SPD Milletvekili Derya Türk-Nachbaur
SPD Milletvekili Derya Türk-NachbaurFotoğraf: tuerk-nachbaur.de

İnsan hakları uzmanı olan Türk-Nachbaur, Birleşmiş Milletler'in raporunda da Uygurlara yönelik zorunlu doğum kontrolleri, işkence, zorla eğitim kampları, kötü muamele ve kültürel asimilasyon gibi uygulamaların belgelendiğini ifade etti. Türk-Nachbaur, "On milyonlarca Uygurun kaderiyle ilgili umursamazlık yapamayız. Federal milletvekilleri olarak Uygur insan hakları savunucuları ve Almanya'daki Uygur halkı temsilcileri ile doğrudan diyalog kurmaya çalışacağız" diye konuştu.

Uygurlar için oluşturulan Alman meclis grubu, Dünya Uygur Kongresi (WUC) ile de yakından çalışmayı hedefliyor. Meclis grubunun kuruluşu için 20 kişilik bir heyetle Berlin'e gelen WUC Başkanı Dolkun Isa, gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Isa, iş birliğinin amacının "Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ve soykırıma verilecek yanıt üzerinde çalışmak" olduğunu ifade etti.

Çin yönetimi, yıllardır ülkenin kuzeybatı kesimindeki Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman azınlık Uygurlara sistematik baskı uygulamakla suçlanıyor. İddiaları geri çeviren Pekin, söz konusu suçlamaların "iç işlerine karışmak" olduğunu belirtiyor.

AFP/BÖ,TY

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