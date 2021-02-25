 Alman ordusunun kayıp silahları nerede? | ALMANYA | DW | 03.03.2021

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ALMANYA

Alman ordusunun kayıp silahları nerede?

Alman ordusuna bağlı Komando Özel Kuvvetlerindeki aşırı sağ skandallar gündemden düşmezken envanterdeki kayıp silahlarla ilgili gizli ibareli bir rapor kamuoyuna yansıdı.

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Aşırı sağ skandallarla son yıllarda gündemden düşmeyen Alman Komando Özel Kuvvetlerinde (KSK) envanterdeki silah ve cephanelerle ilgili kuralların yıllar boyunca sistematik olarak ihlal edildiği ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanlığının "gizli" ibareli raporunda, KSK envanterindeki 13 bin atımlık cephane ve 62 kilogram patlayıcı maddenin kayıp olduğu ve hâlâ bulunamadığı kaydedildi. AFP haber ajansının ulaştığı raporda envanterin korunmasına yönelik kuralların sistematik ihlalinin kontrollerde kısmen büyük farklılıklar tespit edilmesine yol açtığı ve hala tamamen aydınlatılamadığı belirtildi.

KSK'daki sorumlu yetkililerin lojistik prosedürleri pek çok vakada dikkate almadığı ya da yeterince dikkat etmediği tespitine de yer verilen raporda, tutulan envanterlerin malzemelerin ne şekilde kaybolduğunu ortaya koyamadığı bildirildi.

Ceza muafiyeti tartışması

KSK Komutanı Markus Kreitmer'ın geçen yıl izinsiz bir şekilde envanterden alınan silah ve cephaneleri geri getirmeleri için askerlere imkan tanıdığı ve cezalandırılmayacakları güvencesi verdiği medyaya yansımıştı. Bu şekilde 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında binlerce atışlık cephanenin geri döndüğü, aralarında el bombalarının da bulunduğu kaydediliyor.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Savunma Bakanlığı, hukuki dayanağı bulunmayan bu ceza muafiyeti ile ilgili inceleme yürütüyor. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer geçen hafta yaptığı açıklamada, tanınan söz konusu muafiyetin hukuki açıdan bir dizi soru işareti doğurduğunu belirtmiş, komutanın görevden alınması da dahil atılacak olası adımlarla ilgili kararın henüz verilmediğini kaydetmişti.

Özel arazide silah deposu bulunmuştu

Geçen yıl Mayıs ayında bir özel arazide Alman askeri istihbaratının (MAD)  girişimiyle yapılan aramada bir silah deposu ele geçirilmiş, tutuklanan kıdemli başçavuşun aşırı sağ görüşlü başka askerlerle de bağlantısı olduğu ortaya çıkarılmıştı.

2017 yılından bu yana aşırı sağ bağlantılı skandallarla gündemden düşmeyen KSK hakkında kapsamlı incelemeler başlatılmış, Savunma Bakanı kapsamlı reform talimatı vermiş ve şüpheli vakaların yoğunlaştığı İkinci Bölük lağvedilmişti.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Ordudaki aşırı sağ skandalında dava başladı

Alman Komando Özel Birlikleri'nde görev yapan ve aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen asker hakkında açılan dava başladı. Sanığın özel arazisinde ordu envanterinden çalıntı bir silah deposu ortaya çıkarılmıştı.  

Alman ordusu kayıp mühimmata ilişkin soruşturma başlattı

Alman ordusunun envanterinde bulunan farklı kalibrelerde yaklaşık 60 bin mermi kayıp. İhmalkarlık ve suç ihtimalleri üzerinde duran Ordu konuyla ilgili soruşturma başlattı.  

Özel Kuvvetlere aşırı sağ temizliği için 4 ay mühlet

Aşırı sağ skandallarla gündemden düşmeyen KSK'nın lağvedilmesi gündemde. Savunma Bakanlığı "iç temizlik" için özel kuvvetlere dört ay mühlet verdi. Ordu envanterinden 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kilo patlayıcı kayıp.  

Alman komando birliklerinde aşırı sağ alarmı

Alman özel kuvvetlerine (KSK) bağlı bir askerin silah deposunun ortaya çıkarılmasının ardından aşırı sağ skandalı büyüyor. KSK Komutanı, "Tarihimizin en zor döneminden geçiyoruz" dedi.  

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