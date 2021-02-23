Alman ordusundaki aşırı sağcı vakaların rakamları açıklanmıyor iddiası

Alman ordusunun, kendi içindeki aşırı sağcı faaliyetlerle ilgili rakamları yayınlamayı reddettiği iddia edildi.

Muhalafetteki Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grubunun pazar günü yaptığı açıklamada, FDP milletvekilleri Marie-Agnes Strack-Zimmermann ve Benjamin Strasser tarafından, Alman ordusundaki aşırı sağcılıkla ilgili rakamlara dair verilen soru önergesinin yanıtlanmadığı belirtildi. FDP, milletvekillerinin özellikle yüksek sayıda şüpheli vaka bulunan garnizonlar hakkındaki sorularına cevap verilmediğini aktardı.

Alman ordusunun soru önergesine yanıtında, ordunun istihbarat birimi olan Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD) tarafından soruşturması devam eden istihbaratla ilgili şüpheli vakalara dikkat çekildi ve bu soruşturmalara bir zarar verilmemesi gerektiği ifade edildi. MAD, şubat ayında yaptığı açıklamada, ordu içinde aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen vakaların sayısının 2020’de 477'ye yükseldiğini açıklamıştı.

En fazla şüpheli vaka Aşağı Saksonya'da

Bununla birlikte ordudan verilen yanıtta, 2020'de en çok şüpheli vakaların bulunduğu beş eyalet listelendi. Listenin başında 89 şüpheli vaka ile Aşağı Saksonya gelirken, bunu 87 vaka ile Bavyera ve 43 vaka ile Baden-Württemberg takip etti. Kuzey Ren-Vestfalya 38 vaka ile listenin dördüncü sırasında yer alırken, Schleswig-Holstein 38 vaka ile Alman ordusu içerisinde en fazla aşırı sağcı şüpheli vaka görülen beşinci eyalet oldu.

FDP meclis grubunun savunma uzmanı Strack-Zimmermann, "Alman ordusundaki aşırı sağcılık bir sorundur ve bunun adlandırılması gerekir. Bu aynı zamanda şeffaflık gerektiriyor" dedi. Strack-Zimmermann, anayasaya aykırı düşünceleri olan askerlerin bu durumdan zarar almadan kurtulmamaları ve işin sonunda olayları ortaya çıkaranların şamar oğlanına döndürülmemeleri gerektiğini ifade etti.

Benjamin Strasser

Sözcü, "Savunma Bakanlığı'nın tüm güncel olaylara rağmen bu şeffaflığı önlemeye devam etmesi ve ilgili rakamları seçilmiş milletvekillerinden alıkoyması kabul edilemez" diye konuştu.

FDP’nin iç politika uzmanı Strasser ise "Görünüşe göre federal hükümet Alman ordusundaki şüpheli aşırı sağcı vakalarla ilgili daha fazla rakam açıklamak istemiyor" dedi. Hangi birimlerin aşırı sağcı vakalardan daha fazla etkilendiğini analiz etmenin genel bir şüphe olmadığını ifade eden Strasser, aşırı sağcı faaliyetlerle ilgili sorunun ve ordudaki kaydetme davranışının nasıl geliştiğini değerlendirmek için güvenilir rakamlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

epd / DÇÜ,ET

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