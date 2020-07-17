 Alman ordusunda yine aşırı sağ skandalı | ALMANYA | DW | 23.07.2020

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ALMANYA

Alman ordusunda yine aşırı sağ skandalı

Alman ordusunun sosyal medya yöneticisinin aşırı sağcılarla bağlantılı olduğu ve Telegram'da darbe hazırlığı senaryolarının konuşulduğu bir aşırı sağ kanalda en az iki askerin aktif olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı.

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Son yıllarda art arda gelen aşırı sağ skandallarla gündemden düşmeyen Alman ordusunda yeni vakalarla ilgili bulgular birbiri ardına geliyor.

Zeit Online'ın özel haberinde Telegram'da "Wir" (Biz) adlı aşırı sağcı kanalda devletin yıkılması ve hükümet üyelerinin tutuklanması gibi senaryoların konuşulduğu, mülteciler ve solculara karşı hakaretlerle antisemitist ve ırkçı şiddet fantezilerinin paylaşıldığı ve üyeleri arasında en az iki Alman ordu mensubunun bulunduğu iddia edildi.

Grubun en az 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar aktif olduğu, sohbet kanalını işleten kişinin, cami ve politikacılara saldırılar planladığı gerekçesiyle üyeleri Şubat ayında tutuklanan "Grup S" adlı terör örgütünün destekçisi olduğu bildirildi.

"X günü"ne hazırlık

Telegram'daki kanalın, Almanya'da aşırı sağcılar arasında "X günü"ne hazırlık yapan gruplarla da ilişkili olduğu belirtiliyor. "X günü"ne hazırlık, Alman devletinin devrileceği güne hazırlık yapılması, "vatanseverler"in kendilerini güvenliğe alması ve ilk dalga sona erdiğinde ülkenin yeniden inşa edilmesi senaryoları üzerine kuruluyor.

Haberde, grupta aktif olan en az iki askerin Aşağı Saksonya eyaletinde görevli olduğu belirtildi. Aynı eyaletten bir başka askerin aşırı sağcı sohbet gruplarında aktif olduğu birkaç hafta önce ortaya çıkarılmış, yedek astsubayın bilgisayarında tanınmış kişiler ve siyasetçilere ait bir liste bulunmuştu.

"Bir yılda 600 şüpheli vaka"

Alman ordusunda aşırı sağ skandalların art arda gelmesi sonrasında askeri istihbarat birimi MAD'de geçen yıl yeniden yapılanmaya gidilerek aşırı sağcıların daha hızlı bir şekilde fark edilip ordudan ayıklanabilmesi için iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı ile işbirliği içinde özel bir çalışma grubu oluşturulmuştu. Bunun üzerine ortaya çıkan vakaların sayısı da artmış, sadece geçen yıl 600 şüpheli vaka belirlenmişti.

Telegram kanalında Kasım 2019-Haziran 2020 dönemi içinde 240'tan fazla kişinin sohbete katıldığı belirtiliyor.

Sosyal medya yöneticisine dair iddialar

Alman ordusundan bir vaka da kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin Panorama programı tarafından ortaya çıkarıldı. Alman ordusunun sosyal medya bölümü yöneticisi Marcel B.'nin Instagram hesabı üzerinden aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi"ne üye bir kişiyle yıllardır bağlantılı olduğu bildirildi. Alman ordusunun gençleri orduya katma amaçlı kampanyalarını yöneten yarbay rütbeli askerin bu kişiye ait çok sayıda paylaşımı "beğendiği" ve yorumladığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığı iddialarla ilgili yaptığı açıklamada Marcel B.'ye yönelik iddiaların "hızlı ve özenli" bir şekilde araştırılacağını bildirerek Bakanlık'ın özellikle sağ eğilimlere karşı "sıfır tolerans" politikası izlediğine vurgu yaptı.

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Alman Ordusu’nda aşırı sağcılık vakaları

DW/BK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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