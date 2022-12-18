  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa
PolitikaAlmanya

Alman ordusunda Puma tipi zırhlı araç skandalı

6 dakika önce

Der Spiegel'in haberine göre, Alman ordusu envanterindeki Puma tipi zırhlı araçlar NATO tatbikatında ciddi teknik sorunlar yaşadı. Tatbikata katılan 18 adet Puma'dan "hiçbirinin göreve hazır durumda" olmadığı belirtildi.

https://p.dw.com/p/4L7lX

Der Spiegel dergisinin haberine göre, NATO'nun "Mızrak Ucu" (Speerspitze) adlı tatbikatına katılan Alman ordusu  envanterine kayıtlı 18 adet Puma tipi zırhlı araç tatbikatta ciddi teknik sorunlar yaşadı.

Habere göre, 10. Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Ruprchet von Butler ordu yönetimine ve Alman Savunma Bakanlığı'na gönderdiği mektupta 18 adet zırhlı aracın tatbikatın başlamasının sekizinci gününde, "göreve hazır olma" yeteneğini kaybettiğini bildirdi. Der Spiegel dergisi, mektuba dayandırdığı haberinde, Puma tipi zırhlı araçların "tümden kullanılamaz durumda" olduğunu öne sürdü. Buna göre, Tümgeneral Butler mektubunda "göreve hazır" durumdaki son iki adet Puma'nın da "dünkü 1,5 saatlik atış tatbikatının ardından kule sorunlarıyla arıza yaşadığını" kaydetti.

Habere göre, tatbikata katılan  Leopard 2 tanklarındaki göreve hazır olma durumunun yüzde 80 ila yüzde 90 olduğu, "oluşan hasarların genellikle gece giderildiği" belirtildi. Ancak Pumalarda, 18 araç ile başlayan tatbikatın sonuna doğru göreve hazır olma durumunun "sıfıra" düştüğüne yer verildi.

Haberde, yüksek teknolojiye sahip Puma tipi zırhlı araçların özellikle elektronik aksamının arızaya açık olduğu, hatta araçların birinde sürücü kabininde bir kablonun ateş aldığına dikkat çekildi.

Deutschland, Munster| Schützenpanzer Puma auf einem Schwerlasttransporter
Fotoğraf: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

"Üç-dört ay alabilir"

Haberde, birliğin bu hataları bildiği ancak söz konusu arızaların "hiç bu sıklıkta rapor edilmediği" vurgulandı. Haberde, Tümgeneral von Butler'in birliğin sorumlusunun Puma tipi zırhlı araçların yeniden göreve hazır duruma gelmesinin üç ile dört ay alabileceği" değerlendirmesinde bulunduğuna yer verdi.

Butler'in tümenine bağlı 37. Mekanize Piyade Tugayı'nın gelecek yıl NATO'nun  "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin" çekirdeğini oluşturması planlanıyordu. Der Spiegel'in haberine göre, Pumaların 2023 Nisanına kadar hazır duruma gelmeyeceği tahminini dile getiren Tümgeneral Butler, mektubunda NATO Kuvveti'nde eski model "Marder" tipi zırhlı araçların kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Alman ordusunun (Bundeswehr) üç yıl boyunca teknik sorunlar yaşayan Puma filosunun geçen sene modernize edilmesinin ardından "savaşa hazır durumda" olduğu açıklanmıştı.

dpa,DW/BÖ,JD

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Yolsuzluğun önlenebilmesi için basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiği vurgulanıyor

Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ediliyor mu?

Yolsuzluk4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İran'da ikinci idamın ardından Tebriz Üniversitesi'nde protesto gösterisi düzenlendi

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İnsan Hakları56 dakika önce
Sansaryan Han

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

Tarih17 Aralık 2022
Levent Göktaş

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Hukuk ve Adalet17 Aralık 2022
Sembol fotoğraf: Yatakta yatan hasta bir çocuk ve yanı başında ilaçlar, fincan, mendil...

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Sağlık17 Aralık 2022

Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı

Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı

Sağlık16 Aralık 2022
Türkei Vorsitzdende der türkischen Oppositionsparteien CHP

İmamoğlu kararının ardından: "Her şey limbo"

İmamoğlu kararının ardından: "Her şey limbo"

Politika16 Aralık 2022
Ana sayfaya dön