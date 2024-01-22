"Alman ordusuna yabancı asker" tartışması

Personel sıkıntısı yaşayan Alman ordusuna Alman vatandaşlığı bulunmayan askerlerin alınması fikri tartışmalara yol açtı. Savunma Bakanının önerisine koalisyonu oluşturan diğer partiler ve ana muhalefet de kapıyı araladı.

Personel sıkıntısı yaşayan Alman ordusuna Alman vatandaşlığı bulunmayan kişilerin de alınması gündemde.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ortaya attığı fikre, koalisyonun küçük ortağı Hür Demokrat Partiden (FDP) de destek geldi. Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, askere almalarda "daha Avrupalı bir yaklaşım" sergilenmesi gerektiğini belirterek "Alman vatandaşlığına sahip olmayan askerlerin başarılı bir askerlik hizmeti yoluyla Alman vatandaşlığını daha hızlı edinmesi fikri de buna dahil" dedi.

Savunma Bakanı Pistorius, Cuma günü Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, Alman vatandaşı olmayanların da askere alınmasını gündeme getirmiş, Avrupa'da bunun örnekleri olduğuna işaret etmişti. İkinci ya da üçüncü nesil Almanya'da yaşayan ancak Alman vatandaşlığına henüz sahip olmayan kişiler bulunduğuna vurgu yapan Pistorius, konunun büyük titizlikle ele alınması gerektiğini, henüz başlangıç noktasında bulunduklarını kaydetmişti.

Savunma Bakanı Boris Pistorius Fotoğraf: Political Moments/IMAGO

Koalisyon hükümetinin diğer ortağı Yeşiller'in Eş Genel Başkanı Ricarda Lang da Pistorius'un Alman ordusunun geleceğiyle ilgili bu konuyu gündeme getirmesinin doğru olduğunu belirterek Alman vatandaşlığı bulunmayanların askere alınması konusunu birlikte istişare edeceklerini belirtti.

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin savunma politikaları sözcüsü Johann Wadephul da fikre temelde açık oldukları mesajını verdi, ancak yanıtlanması gereken sorular bulunduğuna vurgu yaptı. Rheinische Post gazetesine konuşan Wadephul "Bu fikir, temelde doğru. Ancak asıl konu nasıl şekillendirileceği. Örneğin bu imkân sadece AB ya da NATO ülkelerinin vatandaşları için mi geçerli olacak yoksa diğerlerini de kapsayacak mı? Almancaya tamamen hakim olmak gerekecek mi?" sorularını yöneltti.

AfD ve Sol Parti karşı çıktı

Muhalefetteki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile Sol Parti ise Alman ordusuna yabancıların alınması fikrine karşı çıktı. AfD Meclis Grubunun savunma politikaları sözcüsü Rüdiger Lucassen, Almanya'nın "iş ciddiye bindiğinde vatanını canı pahasına savunma bilincine sahip askerlere ihtiyacı olduğunu" belirterek "Alman ordusunun personel sıkıntısı, paralı asker ordusuna dönüşerek çözülemez" dedi.

Sol Parti lideri Martin Schirdewan da bu fikri "anlamsız ve delice" bulduğunu belirterek "Ordu ve silahlanma alanında giderek daha da sivrileşen taleplerle, dikkatleri ülkedeki ekonomik sefalet ve sağa kayıştan uzaklaştırmaya çalışıyorlar" eleştirisinde bulundu.

Alman ordusundaki personel sıkıntısı, uzun süredir tartışmalara konu oluyor. Ekonominin diğer alanlarında olduğu gibi orduya da iş başvuruları istenilen seviyede değil. Alman ordusunda şu an yaklaşık 181 bin 600 asker ve 81 bin 600 sivil personel görev yapıyor. Savunma Bakanı Pistorius, bir önceki hükümet döneminde belirlenen, personel sayısının 2031 yılına kadar 203 bine çıkarılması hedefinin gözden geçirilmesi için talimat vermişti. Personel sıkıntısının giderilmesi için zorunlu askerliğe geri dönülmesi gibi formüller üzerinde de düşünülüyor.

AFP/BK,TY

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