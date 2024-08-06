Alman ordusu Lübnan'dan tahliyelere hazırlanıyor

Alman ordusunun, Ortadoğu ülkelerindeki Alman vatandaşlarını bulundukları yerden tahliye etmek için hazırlığa başladığı öne sürüldü.

Haber portalı Spiegel'in aktardığına göre, bu hafta İran'ın İsrail'e saldırıda bulunacağına dair gizli servis bilgilerini değerlendiren Alman ordusu, kapsamlı bir tahliye operasyonu için çalışmalara başlamış durumda. Haberde Alman ordusunun, Lübnan Hizbullahı'nın da İsrail'e yoğun bir saldırıda bulunacağından "oldukça emin" olduğu ifade ediliyor.

Alman ordusunun, söz konusu tahliye operasyonu ile alakalı olarak özellikle Lübnan'daki Alman vatandaşlarının kurtarılmasına odaklandığı ve Alman Hava Kuvvetleri'nin bunun için A400M tipi nakliye uçaklarını her an kalkışa hazır beklettiği de haberde yer alıyor.

Lübnan-Kıbrıs güzergahı

Spiegel'in haberinde, Alman ordusunun planı, uçakların talimat geldikten sonra birkaç saat içinde Lübnan'daki Almanları başkent Beyrut'tan alıp Kıbrıs'a götürmesi ve hemen bir sonraki grubu tahliye etmek için yeniden Lübnan'a doğru havalanması olarak açıklanıyor. Alman hükümeti halihazırda Lübnan'da 2 binden fazla Alman vatandaşı olduğunu varsayıyor.

Hava yolu ile tahliyeye alternatif olarak Alman vatandaşlarının deniz yolu ile bölgeden uzaklaştırılmasının da seçenek olarak değerlendirildiği aktarıldı. Böyle bir durum için de, şu an Kızıl Deniz'deki bir görev için yolda olan ve an itibarıyla Yunanistan'ın güneyinde bulunan Hamburg fırkateyninden faydalanılacağı bildirildi.

Reuters / ET,EC