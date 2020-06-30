Alman ordusu kayıp mühimmata ilişkin soruşturma başlattı

Alman ordusunun (Bundeswehr) kayıp olan on binlerce mermilik mühimmatla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü, mühimmatın kayıp olma gerekçesinin henüz belirlenemediğini kaydetti. Sözcü, "Ortada bir suç söz konusu olduğunda elbette olaya başsavcılık dahil olur" ifadesini kullandı.

Alman Die Welt gazetesi daha önce, 2010 yılından bu yana 60 bin atımlık mühimmatın kayıplara karıştığını yazmış ve bu haberi, Alman hükümetinin muhalefetteki çeşitli meclis gruplarının yönelttiği soruya verdiği yanıtta aktardığı resmi verilere dayandırmıştı.

Söz konusu verilere göre, kayıplara karışan, çeşitli kalibrelere sahip 96 bin merminin yalnızca yaklaşık 36 bini bulunmuş durumda. Nerede olduğu muamma olan 48 bin mermilik mühimmatın, Alman Komando Özel Kuvvetleri (KSK) bünyesinde kaybolduğu ve sözü edilen verilere yansıtılmadığı belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Şimdi yoğun bir soruşturma yürütüyoruz ve yalnızca KSK içinde değil, tüm ordu içerisinde, süreci değerlendiriyoruz" dedi. Mühimmatın dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu belirli görev bölgelerinde unutulmuş veya bir suç unsuru teşkil edecek şekilde çalınmış olabileceği ihtimallerinin hesaba katılması gerektiğini belirten sözcü, durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Sözcü, soruşturma konusunda devlet kurumlarının iş birliği yaptığını vurguladı.

KSK birkaç hafta önce, bünyesindeki bir bölükteki aşırı sağcılığın mevcut olduğu suçlamalarıyla yeniden gündeme gelmiş ve Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in girişimiyle KSK bünyesindeki söz konusu bölüğün lağvedilmesine karar verilmişti.

dpa,AFP / BÜ,ET

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