 Alman ordusu kayıp mühimmata ilişkin soruşturma başlattı | ALMANYA | DW | 17.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman ordusu kayıp mühimmata ilişkin soruşturma başlattı

Alman ordusunun envanterinde bulunan farklı kalibrelerde yaklaşık 60 bin mermi kayıp. İhmalkarlık ve suç ihtimalleri üzerinde duran Ordu konuyla ilgili soruşturma başlattı.

default

Alman ordusunun (Bundeswehr) kayıp olan on binlerce mermilik mühimmatla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü, mühimmatın kayıp olma gerekçesinin henüz belirlenemediğini kaydetti. Sözcü, "Ortada bir suç söz konusu olduğunda elbette olaya başsavcılık dahil olur" ifadesini kullandı.

Alman Die Welt gazetesi daha önce, 2010 yılından bu yana 60 bin atımlık mühimmatın kayıplara karıştığını yazmış ve bu haberi, Alman hükümetinin muhalefetteki çeşitli meclis gruplarının yönelttiği soruya verdiği yanıtta aktardığı resmi verilere dayandırmıştı.

Söz konusu verilere göre, kayıplara karışan, çeşitli kalibrelere sahip 96 bin merminin yalnızca yaklaşık 36 bini bulunmuş durumda. Nerede olduğu muamma olan 48 bin mermilik mühimmatın, Alman Komando Özel Kuvvetleri (KSK) bünyesinde kaybolduğu ve sözü edilen verilere yansıtılmadığı belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Şimdi yoğun bir soruşturma yürütüyoruz ve yalnızca KSK içinde değil, tüm ordu içerisinde, süreci değerlendiriyoruz" dedi. Mühimmatın dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu belirli görev bölgelerinde unutulmuş veya bir suç unsuru teşkil edecek şekilde çalınmış olabileceği ihtimallerinin hesaba katılması gerektiğini belirten sözcü, durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Sözcü, soruşturma konusunda devlet kurumlarının iş birliği yaptığını vurguladı.

KSK birkaç hafta önce, bünyesindeki bir bölükteki aşırı sağcılığın mevcut olduğu suçlamalarıyla yeniden gündeme gelmiş ve Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in girişimiyle KSK bünyesindeki söz konusu bölüğün lağvedilmesine karar verilmişti.

dpa,AFP / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Özel Kuvvetlere aşırı sağ temizliği için 4 ay mühlet

Aşırı sağ skandallarla gündemden düşmeyen KSK'nın lağvedilmesi gündemde. Savunma Bakanlığı "iç temizlik" için özel kuvvetlere dört ay mühlet verdi. Ordu envanterinden 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kilo patlayıcı kayıp. (30.06.2020)  

Özel Kuvvetler subayından bakanlığa aşırı sağcılık mektubu

Alman özel kuvvetlerinde (KSK) görev yapan bir yüzbaşı, Savunma Bakanı'na mektup yazdı. Yüzbaşı birlik içinde aşırı sağcı eğilimlere göz yumulmasından ve bunların gizlenmesinden şikayetçi oldu. (12.06.2020)  

Alman komando birliklerinde aşırı sağ alarmı

Alman özel kuvvetlerine (KSK) bağlı bir askerin silah deposunun ortaya çıkarılmasının ardından aşırı sağ skandalı büyüyor. KSK Komutanı, "Tarihimizin en zor döneminden geçiyoruz" dedi. (26.05.2020)  

Benzer içerik

Deutschland Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr

Özel Kuvvetlere aşırı sağ temizliği için 4 ay mühlet 30.06.2020

Aşırı sağ skandallarla gündemden düşmeyen KSK'nın lağvedilmesi gündemde. Savunma Bakanlığı "iç temizlik" için özel kuvvetlere dört ay mühlet verdi. Ordu envanterinden 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kilo patlayıcı kayıp.

EU-Ratsgebäude in Brüssel

MZ: Almanya'nın refahı Avrupa'nın refahına bağlı 01.07.2020

Almanya’nın bugünden itibaren devraldığı AB Dönem Başkanlığı ve Almanya Savunma Bakanı'nın aşırı sağ skandallarla gündeme gelen Alman Komando Özel Kuvvetleri'ni (KSK) kısmen lağvetme kararı basında öne çıkan konular.

Tag der Bundeswehr 2018

Alman komando birliklerinde aşırı sağ alarmı 26.05.2020

Alman özel kuvvetlerine (KSK) bağlı bir askerin silah deposunun ortaya çıkarılmasının ardından aşırı sağ skandalı büyüyor. KSK Komutanı, "Tarihimizin en zor döneminden geçiyoruz" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye’yi de etkileyecek olan Tedarik Zinciri Yasası nedir?

Almanya’da Tedarik Zinciri Yasası adlı yeni bir düzenleme gündemde. Yasa, uluslararası şirketleri insan hakları, çocuk işçiliği, iklim ve doğal kaynaklar konusunda sorumluluk altına alıyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    