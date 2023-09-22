Almanya Milli Takımı Nagelsmann'a emanet

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda Hansi Flick'in 10 Eylül'de görevden alınmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Julian Nagelsmann getirildi. Bayern Münih'in eski teknik direktörü Nagelsmann ile 31 Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak anlaşmanın bugün imzalandığı açıklandı. Teknik direktör değişikliğiyle, milli takımın Almanya'nın gelecek yıl ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonasına kadar güçlendirilmesi hedefleniyor.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Genel Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından oy birliğiyle seçilen 36 yaşındaki Nagelsmann, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Alman milli takımının başına getirilmiş en genç isim oldu. DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve Spor Direktörü Rudi Völler de öncesinde teknik direktörlük görevi için Nagelsmann'ı önermişti.

Nagelsmann'ın ekibinde teknik direktör yardımcılığını ise Bayern Münih'te yardımcılığını yapan 37 yaşındaki Benjamin Glück ile eski milli futbolculardan 35 yaşındaki Sandro Wagner üstlenecek.

Völler: Gönlümüzdeki adaydı

DFB Spor Direktörü Rudi Völler karar sonrasında yaptığı açıklamada Nagelsmann'a büyük övgülerde bulunarak, "O sadece tam bir futbol uzmanı olmakla kalmayıp aynı zamanda (kariyerinin) tüm duraklarında, ki teknik direktörlük için çok genç olan yaşlarda, bir takımı ve tüm çevresini motive edip sürükleyebileceğini hep kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Flick'in görevden alınması sonrasında Nagelsmann'ın "gönüllerindeki aday" olduğunu belirten Völler, Nagelsmann'ın kişiliği ve nitelikleriyle yazın yapılacak EURO2024'te mükemmel bir Avrupa Şampiyonası yaşanmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

SID / BK,ET

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