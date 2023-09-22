  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Asbest tehlikesi
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
FutbolAlmanya

Almanya Milli Takımı Nagelsmann'a emanet

22 Eylül 2023

Alman futbol milli takımında Hansi Flick'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bayern Münih'in eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın getirildiği açıklandı.

https://p.dw.com/p/4WghS
Julian Nagelsmann
Almanya A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Julian Nagelsmann getirildi.Fotoğraf: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda Hansi Flick'in 10 Eylül'de görevden alınmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Julian Nagelsmann getirildi. Bayern Münih'in eski teknik direktörü Nagelsmann ile 31 Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak anlaşmanın bugün imzalandığı açıklandı. Teknik direktör değişikliğiyle, milli takımın Almanya'nın gelecek yıl ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonasına kadar güçlendirilmesi hedefleniyor.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Genel Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından oy birliğiyle seçilen 36 yaşındaki Nagelsmann, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Alman milli takımının başına getirilmiş en genç isim oldu. DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve Spor Direktörü Rudi Völler de öncesinde teknik direktörlük görevi için Nagelsmann'ı önermişti.

Nagelsmann'ın ekibinde teknik direktör yardımcılığını ise Bayern Münih'te yardımcılığını yapan 37 yaşındaki Benjamin Glück ile eski milli futbolculardan 35 yaşındaki Sandro Wagner üstlenecek.

Völler: Gönlümüzdeki adaydı

DFB Spor Direktörü Rudi Völler karar sonrasında yaptığı açıklamada Nagelsmann'a büyük övgülerde bulunarak, "O sadece tam bir futbol uzmanı olmakla kalmayıp aynı zamanda (kariyerinin) tüm duraklarında, ki teknik direktörlük için çok genç olan yaşlarda, bir takımı ve tüm çevresini motive edip sürükleyebileceğini hep kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Flick'in görevden alınması sonrasında Nagelsmann'ın "gönüllerindeki aday" olduğunu belirten Völler, Nagelsmann'ın kişiliği ve nitelikleriyle yazın yapılacak EURO2024'te mükemmel bir Avrupa Şampiyonası yaşanmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

 

SID / BK,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Alman Milli Takımı'nın yeni kaptanı İlkay Gündoğan ve teknik direktörü Hansi Flick

Almanya'nın yeni kaptanı İlkay Gündoğan

Almanya'nın yeni kaptanı İlkay Gündoğan

Alman Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan, teknik direktör Hansi Flick tarafından birinci kaptanlığa getirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu karardan "onur duyduğunu" ifade etti.
Spor8 Eylül 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Julian Nagelsmann

Almanya Milli Takımı Nagelsmann'a emanet

Futbol22 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Fikirtepe'de bir eternitli çatının üzerinde oturan kedi

Asbest tehlikesine karşı hangi haklara sahibiz?

Asbest tehlikesine karşı hangi haklara sahibiz?

Sağlık22 Eylül 2023
Asbest liflerinin bilgisayardan görünümü

Günlük hayatta asbestle nerelerde karşılaşabiliriz?

Günlük hayatta asbestle nerelerde karşılaşabiliriz?

Sağlık21 Eylül 2023

İstanbul'u bekleyen asbest tehlikesi

İstanbul'u bekleyen asbest tehlikesi

Doğa ve Çevre20 Eylül 2023
İran ile Afganistan arasındaki sınırda nöbet tutan askerler

İran ile Taliban teröre karşı iş birliğini artırıyor mu?

İran ile Taliban teröre karşı iş birliğini artırıyor mu?

Politika20 Eylül 2023
Limasol'da saldırıya uğrayan bir dükkan

Güney Kıbrıs'ta göçmenlere yönelik şiddet artıyor

Güney Kıbrıs'ta göçmenlere yönelik şiddet artıyor

Politika19 Eylül 2023
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İtalya'nın aldığı yeni göç kararları çözüm olacak mı?

İtalya'nın aldığı yeni göç kararları çözüm olacak mı?

Politika19 Eylül 2023
Ana sayfaya dön