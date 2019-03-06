Alman milletvekilinin Maduro ile görüşmesi Berlin'i karıştırdı

Alman Sol Parti milletvekili Andrej Hunko'nun Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesi, koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Yeşiller tarafından tepkiyle karşılandı. Almanya, muhalefet lideri Juan Guaido'nun geçici devlet başkanlığını tanıyan ülkeler arasında yer almıştı.

Alman meclisindeki CDU/CSU grubu Başkanvekili Johann Wadephul, Sol Partili Hunko'nun Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşmesini "skandal” olarak nitelendirdi. Wadephul, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Hunko bu ziyaret ile ezilen Venezuela halkına bir tokat atmış ve kendisini Maduro'nun siyasi uşağı yapmış oldu” dedi.

SPD meclis grubu dış politika sözcüsü Nils Schmid, Hunko'nun ziyaretini "utanç verici” olarak nitelendirdi. Schmid tepkisini, "Sol Parti'nin hâlâ Venezuela'da demokrasiyi yıkan ve ülkesini ekonomik çöküntüye uğratan bir hükümdarı desteklemesi utanç verici” sözleriyle dile getirdi.

Yeşiller grubu Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour, Hunko'nun kendisini Maduro'nun "propagandasına alet ettiğini” savundu. Nouripour, "Maduro sol görüşlü bir devlet başkanı değil, ülkesini ve halkını çöküntüye sürükleyen bir kleptokrat” şeklinde konuştu.

Maduro başkanlık sarayında ağırladı

Ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'da, Devlet Başkanı Maduro ile Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido arasında aylardır iktidar mücadelesi yaşanıyor. Aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu Batılı ülkeler Guaido'ya destek veriyor. Sol Parti milletvekili Hunko, siyasi krizin başlamasından bu yana Venezueala'yı ziyaret eden ilk Alman siyasetçi oldu. Maduro, Hunko'yu Miraflores Sarayı'nda Çarşamba günü kabul etti. Hunko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile buluştum ve ekonomik yaptırımlar ve savaş tehditleri karşısında Venezuela halkı ile dayanışma içinde olduğumu dile getirdim” ifadesini kullandı.

Alman siyasetçi, Caracas'taki temasları kapsamında muhalif lider Guaido ile de görüştü.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Caracas'taki Almanya Büyükelçiliği'nin Hunko'ya randevular konusunda destek verdiği, ancak bu desteğin "Maduro ile buluşma için geçerli olmadığı” vurgulandı.

Sol Parti grubu ise Hunko'nun Caracas'taki temaslarını savundu. Sol Parti grubunun Dış Politika Sözcüsü Stefan Liebich, Hunko'nun hem iktidar ve hem de muhalefet tarafı ile görüşmüş olması nedeniyle eleştiriye gerek olmadığını ifade etti.

Erdoğan Maduro'yu ziyaret etmişti

Maduro'yu ziyaret eden yabancı konukların sayısı, üzerinde artan uluslararası baskı nedeniyle son dönemde büyük ölçüde azaldı. Maduro'ya Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çin, Küba, Nikaragua ve Bolivya destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

Maduro, geçen yıl Aralık ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk etmişti. Erdoğan, Türkiye'den Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ilk cumhurbaşkanı olmuştu. Ekim 2017'de de Maduro, Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gitmişti.

Hunko'nun Türkiye'ye girişine izin verilmemişti

Sol Parti grubunun Avrupa Politikaları Sözcüsü ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi olan Andrej Hunko'nun, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Türkiye'ye girişi engellenmişti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi olarak Türkiye'ye gitmek isteyen Hunko, "terör destekçiliği suçlaması” ile Türkiye'ye girişine izin verilmediğini açıklamıştı.

Nisan 2017’de yapılan anayasa değişiklik referandumunda da Avrupa Konseyi’nin seçim gözlemcisi olan Andrej Hunko, Diyarbakır’daki oy verme ve sayılma işlemleri sırasında polisin engellemeleriyle karşılaştıklarını savunmuştu. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından Hunko'nun PKK bayraklı bir fotoğrafını paylaşarak "Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz" tepkisinde bulunmuştu.

DW,dpa/JD,BK

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