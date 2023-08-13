  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaAlmanya

Alman milletvekili Türkiye'de gözaltına alındı

2 saat önce

Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut 3 Ağustos tarihinde, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Akbulut Alman Dışişleri Bakanlığı'nın araya girmesi üzerine serbest bırakıldı.

https://p.dw.com/p/4V6xl
Gökay Akbulut
Gökay AkbulutFotoğraf: picture-alliance/dpa/J. Büttner

Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'un, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Antalya Havalimanı'nda bir süreliğine gözaltına alındığı öğrenildi.

Uçağı 3 Ağustos tarihinde saat 15 sularında Antalya Havalimanı'na inen Akbulut, pasaport kontrolü sırasında milletvekili olduğunu belirtmesine rağmen gözaltına alındı.

Hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Akbulut, birkaç saat süreyle havaalanında tutuldu.

Ardından karakola götürülen ve sağlık kontrolünden sonra Savcılığa çıkarılan Akbulut, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın araya girmesiyle gece saat 23 sularında salıverildi. Akbulut'a hakkındaki "davanın silindiği ve yakalama kararının kaldırıldığı" açıklandı.

Soruşturmanın Akbulut'un sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve konuşmalar nedeniyle, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatıldığı öğrenildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung konuyla ilgili haberinde Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Antalya Konsolosluğu'nun Akbulut'la yakın iletişim halinde olduklarını yazdı. Gazete Alman hükümetinin "üst düzeyde farklı kanallardan" olaya müdahil olduğunu ve Türkiye Adalet Bakanlığı'nın da devreye girdiği kaydetti.

Medyada çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Akbulut, "Bu olay, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı olmadığını bir kez daha gösterdi. Ama endişelenmeyin! Hakkımda yakalama kararı çıkartarak beni sindiremeyeceksiniz" dedi.

Kayseri doğumlu olan Akbulut, 2017 yılından beri Sol Parti Federal Milletvekili ve Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun da üyesi.

Federal Meclis'te göçmen haklarıyla ilgili çalışmalarıyla bilinen Akbulut, Mayıs 2022'de PKK'nın Almanya'da faaliyet yasağının kaldırılması yönünde mecliste önerge vermişti. Almanya'da 1993'ten beri yasaklı olan PKK, 2002'den beri de Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor.

DW / EC, ETO

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Mart ayında insan kaçakçılarına yapılan operasyonlarda cok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Burada Berlin'de gözaltına alınan bir kişi görülüyor.

Almanya'da Türk vatandaşı 89 insan kaçakçısı yakalandı

Göç32 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Van Gölü Havzası'nda iklim değişimi nedeniyle kuraklık artıyor

İklim krizi ve kuraklık: Van Gölü alan kaybediyor

İklim krizi ve kuraklık: Van Gölü alan kaybediyor

Doğa ve Çevre1 saat önce
Birkenstock sandalet

Alman terliği Birkenstock halka arza hazırlanıyor

Alman terliği Birkenstock halka arza hazırlanıyor

Ekonomi1 saat önce
Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira

Milli Emlak'ta ikinci dolandırıcılık iddiası

Milli Emlak'ta ikinci dolandırıcılık iddiası

Hukuk ve Adalet12 Ağustos 2023
İtalya'nın turistik kentlerinden Venedik

İtalya'nın kitle turizmiyle savaşı

İtalya'nın kitle turizmiyle savaşı

Toplum12 Ağustos 2023
Türkei Manavgat | Waldbrände

İklim değişikliği neden bir milli güvenlik sorunu?

İklim değişikliği neden bir milli güvenlik sorunu?

Politika12 Ağustos 2023
Deutschland Polizeischutz für Moscheen

Almanya'da camilere tehdit mektupları

Almanya'da camilere tehdit mektupları

Toplum11 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön