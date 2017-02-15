Alman medyası: Berlin Başsavcılığı çalışanı Türkiye'deki Attila Hildmann'a bilgi sızdırdı

Almanya'da komplo teorileri ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan, hakkında yakalama kararı bulunan Attila Hildmann hakkındaki soruşturmaya dair önemli bir iddia ortaya atıldı.

Alman medyası koronavirüse dair ortaya attığı komplo teorileri, aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı görüşleriyle tanınan ve Türkiye'ye kaçan Attila Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'nda çalışan bir kişinin bilgi sızdırdığını ileri sürdü. Kamu televizyonu ARD'de yayınlanan siyasi magazin programı Kontrast ile Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) araştırma ekibi STRG_F'in edindiği bilgilere göre Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'ndan 32 yaşında M. adlı IT bölümünden bir kadın çalışan bilgi sızdırdı. Söz konusu kişinin Hildmann hakkındaki soruşturma evraklarına ulaştığı iddia edildi.

"Zanlı aşırı sağcıların dosyalarına girdi"

Başsavcılık Sözcüsü Martin Steltner IT bölümünde çalışan bir kişinin "görevin gizliliği ilkesini ihlal etmek" ve "suçun cezasız kalması girişiminde bulunmak"tan süresiz olarak görevinden alındığını doğruladı.

M. adlı 32 yaşındaki kişinin aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu, koronavirüs tedbirlerini protesto eden "Querdenker" grubundan kişilere yönelik operasyonlarda polisin dikkatini çektiği bildirildi.

Berlin Başsavcılığı'nın polisin verdiği bilgi üzerine söz konusu çalışanın hangi dosyalara eriştiğini incelediği kaydedildi. Başsavcılık Sözcüsü Steltner bu incelemede söz konusu zanlının aşırı sağcı ya da Querdenker çevrelerinden farklı isimlere dair bilgileri "yetkisi olmamasına rağmen sorguladığının tespit edildiğini" söyledi. Temmuz ayında zanlı M.'nin Berlin'deki evi arandı ve evindeki veri taşıyıcılara el konuldu.

"Attila Hildmann'ı Türkiye'de ziyaret etti"

Zanlının Attila Hildmann'a bilgi aktarmanın yanı sıra bu yılın başında Türkiye'ye giderek kendisini ziyaret ettiği de öne sürüldü. Bu iddia ARD ve NDR'deki programlara konuşan Hildmann'ın eski dava arkadaşı Kai Enderes'e ait. Enderes eski Başsavcılık çalışanın Hildmann hakkındaki yakalama kararını da Hildmann'a aktardığını savundu. Daha önce Alman medyasında Hildmann'ın hakkındaki soruşturma ve tutuklama kararı konusunda önceden uyarıldığı, savcılıkta bir köstebek olduğu iddiaları yer almıştı.

Berlin Başsavcılığı söz konusu olayın ardından gelecekte belgelere kimin ne zaman ulaştığını denetleyen bir sistem kurmayı planlıyor. Başsavcılık ayrıca hassasiyet gerektiren soruşturmalarda yetkisi olmayan çalışanların belgelere erişiminin nasıl engelleneceğini de araştırıyor.

Hildmann'a bilgi sızdırdığı iddia edilen eski Başsavcılık çalışanı M. ARD ve NDR'in suçlamalarına dair sorulara yanıt vermedi.

Attila Hildmann Almanya'da koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri protesto gösterilerinde adı sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Aşırı sağcı, Yahudi düşmanı görüşlerinin yanı sıra koronavirüse dair ortaya attığı komplo teorileriyle tanınıyor.

Attila Hildmann koronavirüs tedbirleri karşıtı gösterilerden birinde

Vegan aşçılıktan komplo teorilerine

Vegan yemek tarifleri kitaplarıyla da bilinen aşçı, Alman medyasında çıkan haberlere göre Hüseyin Yıldırım adıyla Berlin Kreuzberg'de doğdu. Daha sonra Alman bir aile tarafından evlat edinildi ve Attila Hildmann adını aldı. Sosyal medya hesaplarında Alman hükümetini yanlış korona rakamları vermek ve böylece "demokrasiyi yok etmekle" suçluyor. Almanya’yı "korona diktatörlüğü" diye niteleyen Hildmann, Bill Gates’in, masonların ve benzer güçlerin dünyayı ele geçirmeye çalıştığı iddiasını savunuyor ve kendisini eleştirenleri ise "düşünce faşisti" diye niteliyor.

Hildmann hakkında geçen yıl "kolluk kuvvetlerine mukavemet" ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçlarından cezai soruşturma açılmış, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Alman ve Türk vatandaşlıklarına sahip olan Hildmann'ın geçen yıl Aralık ayında Türkiye'ye gittiği ortaya çıkmıştı.

AFP,dpa,DW / HT,SSB

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