 Alman medyası: Alman Ordusu’nda dört askere ″ülkücü″ soruşturması | ALMANYA | DW | 18.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman medyası: Alman Ordusu’nda dört askere "ülkücü" soruşturması

Alman kamu televizyonu ARD’de yayınlanan Report Mainz programında, Alman Ordusu’ndaki dört asker hakkında Ülkücü Hareket’e mensup oldukları şüphesiyle soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

default

Alman kamu televizyonu ARD'de yayınlanan Report Mainz programı, Alman Askeri İstihbarat Servisi'nin (MAD) Alman Ordusu'ndaki dört asker hakkında, "Ülkücü Hareket"e mensup oldukları şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Haber, Sol Parti'nin Almanya hükümetine verdiği soru önergesine dayandırıldı. Önergeye yanıt veren federal hükümet, "Bu olaylardan birinde eldeki bulgulara göre anayasaya sadakat eksikliği tespit edilmiştir" ifadesine yer verdi. Hükümet bu vaka ile ilgili olarak söz konusu asker hakkında hukuki olarak disiplin soruşturması başlatıldığını belirtti.

Alman hükümetinin verdiği yanıtta, "Diğer kişiler hakkında ise gerçekten radikal gaye içinde olduklarına dair ipuçları var" denilerek, üç asker ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. MAD, Report Mainz'in iddialar hakkındaki sorularına ise yanıt vermedi.

Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta ayrıca, Almanya'daki Ülkücü Hareket'in Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilişkisine dair iddialara da değinildi. Yanıtta Türkiye'de yönetim kademesindeki bazı kişilerin Almanya'da (Ülkücü Hareket'le) görüşmelerde bulunduğu belirtilerek, "Bu nedenle böylesi ilişkilerin MİT tarafından istihbarat çıkarlarını gözetmek için kullanılması muhtemeldir" denildi.

Hükümet yanıtında ayrıca Ülkücü Hareket'in internette paylaştığı fotoğraflarda, Almanya'da atış talimi yapıldığının görüldüğü de kaydedildi.

Sol Parti milletvekili Jelpke: Büyük bir tehlike

Sol Parti iç politika sözcüsü Ulla Jelpke Report Mainz'a yaptığı açıklamada, Ülkücü Hareket'i "büyük bir tehlike" olarak gördüğünü söyledi. Jelpke, "Türk faşist gruplarından Bozkurtlar büyük bir tehdit teşkil ediyor. Bunu sadece taraftarlarının acımasız saldırıları değil, yaptıkları silah ve mücadele sporları antrenmanları da gösteriyor" dedi. Jelpke Ülkücü Hareket'le ilgili olarak, "Almanya'da uzun süredir kontrolü Türk gizli servisinin elinde olan aşırı sağcı bir haydut birliği gelişti" diye konuştu.

Ülkücü Hareket, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın raporunda

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın son raporunda, "Güvenliği Tehdit Eden Aşırı Yabancı Hareketler" başlığı altında, "Ülkücü Hareket" ve Almanya'daki milliyetçi gruplarlarla ilgili bilgilere yer verilmişti. Ülkücü hareket raporda aşırı sağcı bir hareket olarak nitelendirilirken, hareketin Pantürkçü, Panturancı kökenlere, milliyetçi ve ırkçı aşırı sağcı ideolojiye dayandığı belirtilmişti. Alman hükümeti Almanya'da Bozkurtlar/Ülkücü Hareket'e mensup 11 bin kişinin bulunduğunu tahmin ediyor. 

DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman ordusu kayıp mühimmata ilişkin soruşturma başlattı

Alman ordusunun envanterinde bulunan farklı kalibrelerde yaklaşık 60 bin mermi kayıp. İhmalkarlık ve suç ihtimalleri üzerinde duran Ordu konuyla ilgili soruşturma başlattı. (17.07.2020)  

Spiegel: Aşırı sağcı askerde 17 isimlik liste ele geçirildi

Spiegel dergisi, aşırı sağcı bir yedek astsubayın bilgisayarında 17 isimlik liste ele geçirildiğini bildirdi. Listedeki isimler arasında Dışişleri Bakanı Maas ve Yeşiller partili Cem Özdemir'in de bulunduğu belirtiliyor. (29.06.2020)  

Alman komando birliklerinde aşırı sağ alarmı

Alman özel kuvvetlerine (KSK) bağlı bir askerin silah deposunun ortaya çıkarılmasının ardından aşırı sağ skandalı büyüyor. KSK Komutanı, "Tarihimizin en zor döneminden geçiyoruz" dedi. (26.05.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Alman Ordusu’nda aşırı sağcılık vakaları  

Benzer içerik

Deutschland Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr

Özel Kuvvetlere aşırı sağ temizliği için 4 ay mühlet 30.06.2020

Aşırı sağ skandallarla gündemden düşmeyen KSK'nın lağvedilmesi gündemde. Savunma Bakanlığı "iç temizlik" için özel kuvvetlere dört ay mühlet verdi. Ordu envanterinden 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kilo patlayıcı kayıp.

Bundeswehr Soldaten Appell

Alman ordusunda adaylara "radikallik" incelemesi 21.07.2019

Yaşanan aşırı sağ skandalının ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Federal Ordu, son iki yıldır adayları "radikalliğe karşı" detaylı bir inceleme sürecinden geçiriyor. Ancak bu inceleme görevdeki personeli kapsamıyor.

Deutschland Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr

Alman özel harekat timinde aşırı sağ soruşturması 08.02.2019

Alman özel harekat timinin kuruluşunda da görev yapmış bir yarbayın aşırı sağcı propaganda gerekçesiyle açığa alındığı bildirildi. 2018'de dördü aşırı sağcı olmak üzere radikal eğilimli 7 kişi disipline sevk edilmişti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Kippa und Kopftuch (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

Irkçılığa karşı Yahudi-Müslüman diyaloğu arayışı

Almanya'da Yahudiler Merkez Konseyi başlattığı anket projesiyle iki cemaat arasında diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Anketin Türkçesi de bulunuyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    