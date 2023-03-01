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Alman medya devi Axel Springer'in CEO'su Mathias Döpfner
Alman medya devi Axel Springer'in CEO'su Mathias Döpfner Fotoğraf: Imago/R, Zensen
Basın özgürlüğüAlmanya

Alman medya devi: Yapay zekâ gazetecilerin yerine geçebilir

1 saat önce

Alman medya devi Axel Springer'in CEO'su Mathias Döpfner, yapay zekânın yakında tamamen gazetecilerin yerine geçebileceği uyarısında bulundu.

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Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, çalışanlarına gönderdiği kurum içi mektupta yapay zekâ teknolojisinde gelinen noktaya dikkat çekti.

AFP'nin haberine göre, Döpfner söz konusu mektupta, "Yapay zekâ, bağımsız gazeteciliği hiç olmadığı kadar iyi hâle getirme ya da tamamen yerine geçme potansiyeline sahip" ifadesini kullandı.

Döpfner, yapay zekâ teknolojisinden faydalanan bilgisayarların yakında "bilgi birikimi" konusunda gazetecilerden daha iyi duruma geleceği öngörüsünde bulundu.

Microsoft destekli ChatGPT gibi yapay zekâ teknolojilerinin bilgi açısından bir "devrim" vadettiğini belirten Döpfner, medya organlarının hayatta kalmak istiyorlarsa, özel haber ya da orijinal yorum gibi içerikler üretmeye odaklanmak zorunda olduklarını söyledi.

Araştırmacı gazetecilik ve yorum katılan öykü niteliğindeki haberlerin medya sektöründe "giderek önem kazandığını" belirten Döpfner, olayların arkasındaki "gerçek saikleri" sezmenin de gazetecilerin en büyük görevi olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Çok sayıda kişi işten çıkarılacak

Döpfner, Axel Springer'in önümüzdeki dönemde ciddi sayıda çalışanı işten çıkaracağını da açıkladı. Söz konusu tenkisatın Bild ve Welt'te gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Mektupta kaç kişinin işten çıkarılacağı belirtilmedi. Ancak Döpfner grubun Almanya'daki kârını önümüzdeki üç yılda yaklaşık 100 milyon euro artırması gerektiğini, bunu da "hem gelir artırarak hem de maliyetleri kısarak" yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Axel Springer grubunda yaklaşık 18 bin kişi çalışıyor. Çalışanların 3 bin 400'ü gazeteci. Şirketin ABD'deki çalışan sayısı son dönemde arttı. Uluslararası alanda büyüyen Axel Springer son yıllarda ABD merkezli yayın organları Business Insider ve Politico'yu bünyesine katmıştı.

Döpfner, Axel Springer'in kazancının yüzde 85'ini, kârınınsa yüzde 95'ini dijital faaliyetlerden elde ettiğini belirtti. Alman CEO, yazılı basını terk etmeyi planlayan Axel Springer'in "tamamen dijital" olmayı amaçladığını ancak bunun "birkaç yıl daha alacağını" söyledi.

DW,dpa,AFP/CÖ,JD

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