Alman meclisinde yeni korona önlemleri kabul edildi

Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadele için koalisyon görüşmelerini sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından hazırlanan yeni enfeksiyon koruma yasası Federal Meclis'te oy çokluğu ile kabul edildi.

SPD, Yeşiller ve FDP'li vekiller tasarının lehinde oy kullanırken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) tasarıya ret oyu verdi. Sol Parti ise çekimser kaldı. Tasarıya 398 vekil "evet" oyu verirken, 254 vekil "hayır" dedi. 36 vekil ise çekimser oy kullandı.

Yeni enfeksiyon koruma yasası, koronavirüs salgını ile mücadeleye ve bu kapsamda öngörülen kısıtlamalara yasal zemin hazırlayan düzenlemenin yerine geçecek. Bu yasal düzenlemenin süresi 25 Kasım'da doluyordu.

Genel olarak kapanma kararı alınamayacak

Kabul edilen yeni düzenleme ile eyalet yönetimleri salgının durumuna göre maske zorunluluğu veya sosyal mesafe kısıtlamaları gibi konularda karar alabilecek. Ancak mevcut düzenlemeden farklı olarak genel olarak sokağa çıkma kısıtlaması veya mağazaların, dükkanların, okulların kapatılması kararı alınamayacak.

Yeni düzenleme otobüs ve tren gibi toplu ulaşım araçları ile iş yerlerinde koronavirüse karşı aşı olunduğunu, hastalığın atlatıldığını veya test olunduğunu gösteren "3G" kuralının geçerli olmasını öngörüyor. Almanya genelinde hastane ve bakım evlerinde çalışanlara ve ziyaretçilere, sonucu negatif olan korona testi ibraz etme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Yeni düzenleme, korona test sonucu ile Covid-19 geçirdiğine veya aşı olduğuna dair belgelerde sahtecilik yapanlara ağır cezalar içeriyor.

Hristiyan Birlik partilerinden eleştiri

Federal Meclis tarafından kabul edilen yasal düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak Hristiyan Birlik partilerinin yeni yasal düzenlemeye yönelik eleştirileri nedeniyle Cuma günü yapılacak oylamada, düzenlemenin Bundesrat tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Yasal düzenlemeye ilişkin oylama öncesinde de Hristiyan Birlik partileri, tasarıyı hazırlayan SPD, Yeşiller ve FDP'yi eleştirerek, sorumsuzlukla suçladı. Birlik partileri Grup Başkan Yardımcısı Thorsten Frei, bu yasa ile artan vaka sayıları karşısında eyaletlerin tepki vermesinin kısıtlandığını dile getirdi. Almanya'da tırmanışa geçen vaka sayıları, son 24 saat içinde kaydedilen 65 binin üzerinde yeni vaka ile yeni bir rekor kırdı.

SPD, Yeşiller ve FDP ise yeni enfeksiyon koruma yasasının korona kısıtlamaları açısından daha iyi hukuki bir zemin sağladığını savunuyor. SPD adına söz alan Sabine Dittmar yeni düzenleme ile salgına karşı hukuki zemin sağlandığını ve gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Maske zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra bu tasarıda öngörülen "2G" ve "3G" kurallarına dikkat çekerek, "yüksek koruma düzeyini korumanın yanı sıra bu düzeyi artırdıklarını" ifade etti.

FDP'li Marco Buschmann ve Yeşiller Grup Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt ise Birlik partilerini eyaletler için ek olarak hangi önlemleri talep ettiklerini somut olarak söylememekle eleştirdi. Buschmann, eğer Birlik partileri hâlâ sokağa çıkma kısıtlaması, okulların veya mağazaların kapatılmasını savunuyorsa, bunu açıklıkla söylemesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da koronavirüse karşı mücadele yolları bugün Başbakan Angela Merkel ile eyaletlerin başbakanlarının yapacağı toplantıda da ele alınıyor.

AFP,Reuters,epd/JD,AÜ

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