 Alman meclisi iklim koruma paketini kabul etti | ALMANYA | DW | 15.11.2019

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ALMANYA

Alman meclisi iklim koruma paketini kabul etti

Almanya’da karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen iklim koruma paketi mecliste kabul edildi. Yasa paketi, karbondioksit emisyonuna ek vergi getirirken, iklim dostu uygulamalara sübvansiyonların artırılmasını öngörüyor.

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Alman hükümetinin iklim koruma paketi bugün Alman meclisinde koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Muhalefet partileri ise yasa paketine ret oyu kullandı.

İklim koruma paketi, Almanya’da karbon gazı emisyonunun azaltılması için enerji, ulaşım ve konut gibi alanlarda somut önlemler içeriyor. Yeni yasal düzenlemeye göre, her bakanlık, ilgili alanlarda belirlenen hedeflere ulaşılmasından yükümlü sayılıyor.

Almanya, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu 1990 yılındaki değerlere kıyasla yüzde 55 azaltmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmakta zorlanan Almanya, bugüne kadar karbon emisyonunu 1990'a göre yüzde 30 azaltabildi.

Koalisyon partileri bu yasa paketi ile iklim hedeflerine ulaşılmasının yasalarla güvence altına alındığını savunuyor.

Meclisteki oylama öncesinde konuşan Sosyal Demokrat Parti Grup Başkan Vekili Matthias Miersch, "bu hedefe ulaşamayan her bakanın bu yüce karşı sorumlu” olduğunu belirterek, bu durumda ilgili bakanlığın acil tedbirleri devreye sokacağını ifade etti.

Matthias Miersch

Matthias Miersch

Hristiyan Birlik partileri Grup Başkan Vekili Andreas Jung, bu paketin iklim hedeflerine ulaşılmasını garantilediğini ve iklim dostu bir tutum izlenmesini teşvik ettiğini kaydetti.

Muhalefet partileri ise iklim paketini yetersiz bularak, eleştirdi. Yeşiller partisi Grup Başkanı Anton Hofreiter, bu yasa paketi ile iklim hedeflerine ulaşılamayacağını belirterek, alınan bir önlemin yetersiz kalacağını savundu.

Oturumda ayrıca iklim koruma yasalarını uygulayabilmek için gereken yasal düzenlemelere ilişkin tasarılar da kabul edildi.

İklim koruma paketi ne içeriyor?

İklim koruma paketinde, benzin, mazot ve doğal gazın yol açacağı karbondioksitten ton başına 10 euro ek vergi alınmasını ve bu miktarın 2025’e kadar kademeli olarak 35 euroya artırılması öngörülüyor. Kirletme bedelini tüketicilerin değil, bu ürünleri piyasaya sunan şirketlerin ödemesi planlanıyor. Buna karşılık, tren bilet fiyatlarının düşürülmesi, elektrikli otomobillere verilen teşviğin artırılması yasa paketindeki maddeler arasında yer alıyor.

Binaların ısınmasında da iklim dostu yöntemlere odaklanılması öngörülüyor. Binalarda 2026 yılından itibaren mazotla çalışan ısıtma sistemlerinin döşenmesinin yasaklanması planlanıyor. Mazotla çalışan eski ısıtma sistemlerini değiştirenlerin masraflarının yüzde 40 kadarının da sübvanse edilmesi düşünülüyor. Çevre dostu yöntemlerle elektrik üretiminin de hızlandırılması yasa paketinin maddeleri arasında bulunuyor.

İklim koruma paketinin 2023 yılına kadar 54 milyar euro maliyeti olacağı tahmin ediliyor.

İklim koruma paketinin federal eyalet temsilcileri meclisinde onaylanarak, yasalaşması bekleniyor.

DW,Reuters,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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