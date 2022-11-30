Alman meclisi "Holodomor"u soykırım olarak tanıdı

Ukrayna'da "Holodomor" olarak adlandırılan, 1930'lu yılların başında yaratılan suni kıtlık sonucu ölümler Alman meclisi tarafından "soykırım" olarak kabul edildi.

Alman meclisi, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) yönetiminin 1930'ların başında Ukrayna'da yarattığı kıtlığı resmen "soykırım" olarak tanıdı. Koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) tarafından sunulan tasarı bugün mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Muhalefetteki Sol Parti ile sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ise çekimser oy kullandı.

Ukrayna'da 1932 ile 1933 yılları arasında yaşanan kıtlık sonucu yaklaşık 4 milyon kişinin hayatını kaybetmesi, açlıktan ölmek anlamına gelen "Holodomor" olarak adlandırılıyor.

Köylüleri kolektif tarım ve hayvancılığa zorlamak ve ulusal direniş hareketini kırmak isteyen Sovyet yönetimi, çiftçilerin tarlalarına ve hayvanlarına el koyarak Ukrayna'da suni bir kıtlık yaratmıştı. Eski Sovyet lideri Josef Stalin döneminde yaşanan olaylarda köylülerin elindeki tahıllar toplanmış, halkın kıtlık yaşanmayan bölgelere gitmelerine izin verilmemişti.

Alman meclisinde kabul edilen tasarıda, Sovyet yönetiminin çiftçileri kontrol altına alma çabası ile Ukraynalıların yaşam şekillerinin, dillerinin ve kültürlerinin baskı altına alınmasının birbirine karıştığı belirtilerek, "Bugünün bakış açısı ile tarihi siyasi sınıflandırmanın soykırım olduğu açık bir şekilde ortadadır. Alman Federal Meclisi de bu sınıflandırmayı benimsiyor" ifadeleri kullanıldı.

Alman meclisinde kabul edilen tasarıda Ukrayna'da günümüzde yaşananlara da yer verilerek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı ve "Avrupa'nın barış ve değerler düzenine yönelik saldırıları" kınandı.

Alman meclisi, bu tasarı ile hükümete çağrıda bulunarak, Holodomor kurbanlarının hatırlanması ve bu olayın uluslararası düzeyde siyasi olarak tanınması için önlemler almasını talep etti. Ayrıca, bu konuda Rusya'nın "tek taraflı söylemine" karşı konulması istendi.

AFP, dpa/JD, EC