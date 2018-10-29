Alman Meclis Başkanı: Merkel hâlâ oldukça güçlü

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin önde gelen isimleri arasında yer alan Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, Deutsche Welle'nin Conflict Zone programında Angela Merkel’in kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Alman Meclis Başkanı Schäuble, Başbakan Angela Merkel’in CDU'nun genel başkanlığını bırakacağını duyurmasını "Sayın Merkel zayıf değil, güçlü" sözleriyle değerlendirdi.

Schäuble, Merkel’in kararı siyasi kariyerinin sonunun başlangıcı olup olmadığı yönündeki soruyu "Sonu nasıl tanımladığınıza bağlı. Merkel, Merkez Yürütme Kurulu'na parti kongresinde parti genel başkanlığına aday olmayacağını ama son seçimlerde söz verdiği gibi, başbakanlığı görev süresinin sonuna kadar sürdüreceğini söyledi" şeklinde yanıtladı.

Ancak bu yasama döneminin üç yıl sonra sona ereceğini hatırlatan Schäuble, Merkel'in başbakanlık görevini ne kadar daha sürdürebileceğini ise bilemediğini belirtti.

"Avrupa'daki en başarılı Başbakan"

Angela Merkel'in "zayıf değil, güçlü" olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Schäuble, Merkel'in bu kararı kendi başına aldığına dikkat çekti. Merkel'in on yılı aşkın süredir Avrupa'daki en başarlı başbakan olduğunu vurgulayan Schäuble, "bu çok güçlü bir başarı. Belki bugün başarısının doruğa ulaştığı dönemde olduğu gibi güçlü değil. Bu seçim sonuçları nedeniyle gözden kaçıyor ama diğer liderlerle karşılaştırıldığında hâlâ oldukça güçlü" şeklinde konuştu.

DW Conflict Zone programı

Almanya'nın Hessen eyaletinde yapılan seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Schäuble, CDU'nun oy kaybına uğramasının bir çok nedeni bulunduğunu ancak Başbakan Angela Merkel'in de düşüşte payı bulunduğuna işaret etti. Schäuble, Merkel'in de hatası olduğunu kabul ettiğini dile getirdi.

Federal Meclis Başkanı Schäuble, Merkel'in yerine genel başkanlığa kimin geleceği konusunda ise tahminde bulunmaktan kaçındı. Schäuble "Parti kongresi Aralık ayında Hamburg'da yapılacak. O zamana kadar kimin geleceğini de öğreneceğiz" dedi.

Merz de adaylığını açıkladı

Almanya Başbakanı Merkel'in CDU genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından halefinin kim olacağı kesinlik kazanmadı.

Birlik partilerinin meclis grubunun eski başkanı Friedrich Merz

Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grubunun eski başkanı Friedrich Merz Salı günü adaylığını resmen açıkladı. Muhafazakâr siyasetçi, yayımladığı basın bildirisinde, parti içinde yaptığı görüşmelerin ardından genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğini belirtti. Açıklamasında "Yeni bir başlangıca ve muhafazakâr blokun içinde deneyimli ve genç liderler eşliğinde bir yenilenmeye ihtiyacımız var" diyen 62 yaşındaki siyasetçi, bu konuda sorumluluk almaya hazır olduğunu ifade etti.

Merkel'in parti içindeki muhalifleri arasında yer alan Merz, 2002 yılında parti meclis grubu başkanlığı görevinden alınmış ve 2009 yılında aktif siyasetten uzaklaşmıştı.

Merkel'in kararını açıklamasının ardından CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Sağlık Bakanı Jens Spahn, Hamburg'da yapılacak parti konresinde genel başkanlığa aday olmak istedikleri açıklamışlardı.

Aday olabilecek isimler arasında adı geçen Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ise kararını henüz açıklamadı.

DW,dpa/JD,GA

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