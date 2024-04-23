Alman Maliye Bakanı: Ekonomiyi düzeltmek Türkiye'nin elinde

Almanya Maliye Bakanı, İstanbul'da DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Lindner, Türk ekonomisinin durumu, yabancı yatırımlar ve vize sorunu konularında açıklamalarda bulundu, insan hakları ve hukuk vurgusu yaptı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretinde beraberindeki heyette yer alan Maliye Bakanı Christian Lindner, Türk ekonomisinin toparlanma şansı, yabancı yatırımlar, vizede yaşanan zorluklar gibi konularda DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı; insan hakları ve hukukun üstünlüğünün ekonomide sorunların aşılmasında taşıdığı öneme vurgu yaptı.

DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan'ın sorularını yanıtlayan Lindner, Türk hükümetinin ekonominin istikrara kavuşturulması için gösterdiği çabaları desteklediklerini belirterek, "Bu, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyümeyi güçlendirecek bir faiz seviyesine geri dönülmesi anlamına geliyor. Ancak sağlam bir maliye, her tür refahın ön koşuludur. Burada gördüğümüz gelişmeler, daha güvenilirliği artırma yönünde çabalar bulunduğunu gösteriyor" dedi.

"Ekonomi ve para politikalarıyla ilgili sorunlar iş yapmayı zorlaştırıyor"

Lindner, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi konusundaysa Türkiye'nin zengin bir potansiyele ve Alman değer zincirinin genişletilmesine olanak sağlayan bir istihdam piyasasına sahip olduğunu belirterek, Almanya'da yaşayan kalabalık Türk toplumuna işaretle çerçeve koşulların mevcut olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı, "Ancak Türkiye'de iş yapmayı zorlaştıran, ekonomi politikalarıyla ve para politikalarıyla ilgili bazı mevcut sorunlar var. Bunların aşılmasını umuyorum" diye konuştu.

Müdahalecilik uyarısı

Christian Lindner, "Türk ekonomisinin yaklaşık on yıl önceki kadar sağlam bir görünüme, kestirilebilir bir süre içinde yeniden ulaşabileceğine inanıyor musunuz?" sorusunu ise "Bu Türkiye'nin elinde. Türkiye'de ekonomi politikası müdahalecilikten ziyade daha piyasa odaklı hale gelirse, hukuki çerçeve koşulların, ama aynı zamanda insan hakları durumunun güvenilirliği sağlanırsa bunun ekonomik büyüme perspektifi ile yabancı ve Alman yatırımcı açısından cazibesine olumlu etkileri olacaktır" yanıtını verdi.

Alman Maliye Bakanı, Çarşamba günü bir araya geleceği Türk mevkidaşı Mehmet Şimşek'i tanıdığını ve dile getirdiği politika niyetlerinin güven uyandırdığını da belirterek bölgesinde istikrarlı, iyi bir ekonomik perspektife sahip ve insan haklarındaki durumu iyileştiren bir Türkiye'nin herkesin çıkarına olacağını vurguladı.

"Vize sorununda gerekli adımları atıyoruz"

Aynı zamanda iş dünyasına yakınlığıyla bilinen liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Genel Başkanı olan Lindner, Türk iş insanlarının Almanya'ya iş gezilerinde yaşadıkları vize sorunlarıyla ilgili soruya ise, "Dışişleri Bakanlığı vize yönetiminin iyileştirilmesi ve hızlandırılması için çalışıyor. Bu sorun burada iş dünyasından temsilciler tarafından da dile getirildi. Gerekli adımları atıyoruz" yanıtını verdi.

Alman Maliye Bakanı, buna karşılık gümrük konusunda Türkiye'nin çıkardığı bazı zorluklar bulunduğuna işaret etti. "Gümrük konusunda da ikili ticarette bazı kolaylıklar sağlanmasını arzu ederim" diyen Lindner, "Ama bu konuda top Türk tarafında. Gündelik işleyişte kolaylıkların mümkün olması için Türkiye'nin bertaraf etmesi gereken, Gümrük Birliği'ne aykırı bazı engeller var" ifadelerini kullandı.

DW / BK,ET

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